Razer ha lanciato una tastiera senza tasti

HQ

Perché dovresti pagare il prezzo intero per una tastiera se non vuoi che i tasti siano integrati nel dispositivo? Potrebbe sembrare una domanda strana, ma per le persone che amano personalizzare le proprie tastiere con tasti unici e stilizzati, questo è un punto molto attuale. Anche Razer sembra capirlo ora, poiché l'azienda tecnologica ha rivelato un nuovo modello Barebones che viene descritto come una "nuova direzione audace" e anche l'inizio di una "nuova era di personalizzazione".

In particolare, è il BlackWidow V4 75% che riceve il trattamento Barebones, e ciò significa che è fondamentalmente solo lo chassis della tastiera senza tasti o persino interruttori già installati. Questa opzione consente quindi agli utenti di installare gli interruttori e le chiavi che desiderano, supponendo che gli interruttori conferiscano almeno lo standard a 3 o 5 pin.

Per il resto, si tratta ancora di un BlackWidow V4, il che significa che si ottiene una frequenza di polling di 8.000 Hz, un'illuminazione RGB alimentata da Chroma sotto i tasti una volta installati, e lo stesso corpo che include smorzamento a doppio strato, stabilizzatori lubrificati in fabbrica e una piastra FR4 per un profilo sonoro più profondo.

Puoi accaparrarti una versione Barebones della tastiera oggi dal Razer Store per un prezzo che è di $ 60 in meno rispetto al modello principale, vendendo alla fine per $ 140.

Annuncio pubblicitario: