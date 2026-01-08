Razer ha rivelato il Progetto Motoko

HQ

Razer è nota per realizzare spesso i propri "progetti" e possiamo solo sperare che ciò valga anche per Project Motoko.

Project Motoko è "Il futuro dell'IA indossabile" e presenta un visore che funziona tramite una combinazione di IA e AR, sotto forma di visore.

È dotato di telecamere "dual FPV", cioè copre la visuale in prima persona completa e trasmette i dati in tempo reale, per lo più dai droni, per creare un'esperienza di "essere lì". Questo è pensato per concentrare la piattaforma di IA su ciò che l'utente può vedere e sperimentare, ignorando tutti i dati e input irrilevanti. L'uso di due fotocamere consente anche la percezione della profondità e il riconoscimento preciso della posizione nella stanza e rispetto all'utente. Razer sostiene che le telecamere utilizzano anche un campo visivo esteso.

Dal punto di vista audio, sia l'audio a corto che a lungo raggio viene considerato per catturare non solo la tua voce, ma anche il suono e il parlato da quasi tutto ciò che si trova nel campo visivo delle fotocamere FPV.

L'interazione è l'interazione tra telecamera, input audio e la stanza fisica e gli oggetti, con Razer che dichiara chiaramente di essere un "assistente AI personale a tempo pieno". La presentazione del prodotto Razer integra chat e livestreaming, dando l'impressione di essere un prodotto per creatori di contenuti, dimostra anche come possa essere usato per interazioni sociali e allenamento, che troviamo leggermente più sceneggiate e che offre alcune questioni di privacy per chi viene filmato.

Project Motoko supporta attualmente la maggior parte delle piattaforme di IA più utilizzate, e persino utilizza il machine learning che viene utilizzato per, beh, "fornire ai team di robotica dati di alto valore per addestrare gli umanoidi a una percezione, un movimento e un processo decisionale più naturali, il che potrebbe indicare che Razer sta raccogliendo enormi quantità di dati per... qualcosa di umanoide.