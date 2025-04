Razer ha smesso di vendere alcuni computer negli Stati Uniti a causa delle tariffe

HQ

I dazi imposti dal governo degli Stati Uniti continuano ad avere conseguenze per gli americani, e una recente conferma di ciò arriva da The Verge, che ora riporta che Razer ha interrotto la vendita di diversi prodotti negli Stati Uniti.

Ciò include il modello di laptop ad alte prestazioni Blade 16 e molti altri, le cui pagine dei prodotti ora non hanno un prezzo e sono etichettate solo con un pulsante "avvisami". Tuttavia, se vai alla pagina corrispondente in Canada e in altri paesi, puoi vedere i prezzi e acquistare il tuo computer.

Razer stesso non commenterà cosa pensa delle tariffe, ma notiamo che anche Nintendo ha recentemente preso una decisione simile quando ha interrotto i preordini di Switch 2.