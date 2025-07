Razer riavvia l'eGPU Core X con Thunderbolt 5

HQ

Razer ha presentato il Core X V2, il suo rinnovato involucro per GPU esterna (eGPU), al prezzo di 349,99 dollari/350 euro, e il lancio è previsto a breve. Il Core X V2 segna un importante balzo in avanti come primo chassis eGPU di Razer con supporto Thunderbolt 5, che offre una larghezza di banda fino a 80 Gbps e una ricarica USB-PD da 140 W su un singolo cavo Thunderbolt 5; mantiene inoltre la retrocompatibilità con Thunderbolt 4.

All'interno, è progettato per ospitare GPU PCIe Gen 4 a quattro slot di dimensioni standard di entrambe le linee NVIDIA GeForce e AMD Radeon, che si adattano a un alimentatore ATX standard (non incluso) all'interno di uno chassis in acciaio ventilato raffreddato da una ventola da 120 mm. Tuttavia, a differenza del precedente Core X Chroma, questa versione omette un alimentatore integrato, porte USB, Ethernet e illuminazione RGB: gli utenti forniscono il proprio alimentatore e, se necessario, un dock Thunderbolt 5 separato per una maggiore connettività

Destinato a giocatori e creatori con laptop abilitati Thunderbolt o palmari USB-4, il Core X V2 semplifica la configurazione tramite l'uso plug-and-play. Tuttavia, con costi aggiuntivi per alimentatore, GPU e docking, il suo valore rispetto ai rivali all-in-one può variare.

