Razer svela le nuove periferiche Cinnamoroll

Razer e Sanrio stanno collaborando ancora una volta e questa volta avremo una nuova linea di merchandising Cinnamoroll. Anche se Cinnamoroll potrebbe non avere la popolarità di Hello Kitty, l'adorabile personaggio dalle lunghe orecchie è in circolazione da quasi 25 anni e ha accumulato una discreta base di fan.

La collezione Razer di Cinnamoroll (tramite BleedingCool) presenta un'edizione speciale Razer Kraken V4 X, un Razer Ornata V3 Tenkeyless, un Razer Cobra e un Razer Gigantus V2, tutti con la caratteristica colorazione Cinnamoroll baby blue. Il personaggio è presente anche su tutte le periferiche, quindi chiunque entri nella tua tana di giocatori sa cosa stai rappresentando.

Questi articoli saranno venduti esclusivamente sul sito Web di Razer e tramite il rivenditore statunitense Target. La tastiera Cinnamoroll ti costerà $ 119.99, con l'auricolare Kraken V4 al prezzo di $ 109.99. Sul lato più economico, il mouse Cobra con un aspetto Cinnamoroll costa $ 59.99 e puoi acquistare il tappetino per mouse Razer Gigantus V2 per $ 29.99.

