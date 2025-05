Razer vuole sostituire le cuffie con un cuscino del sedile...?

HQ

Razer ama creare e lanciare innovazioni stravaganti che sorprendono i suoi fan. Tra maschere facciali trasparenti, sedie da gioco riscaldate, compagni di gioco AI, l'elenco potrebbe continuare. Ora, Razer sta cercando di costruire su questo con una nuovissima innovazione audio.

È noto come Clio ed è un cuscino del sedile che offre THX Spatial Audio per immergere l'utente senza la necessità di un auricolare. Trasmette l'audio in modalità wireless e può funzionare insieme a Synapse 4 per accoppiarsi con eventuali altoparlanti aggiuntivi che potresti avere per la tua configurazione per creare un profilo audio corposo nonostante non richieda un auricolare stabilito.

Razer afferma: "Le Razer Clio rappresentano un progresso significativo nella tecnologia audio di gioco, offrendo una soluzione versatile e coinvolgente per i giocatori che cercano un suono di alta qualità senza le limitazioni delle cuffie tradizionali. Con il suo design innovativo e l'impegno per la sostenibilità, la Razer Clio è destinata a ridefinire l'esperienza audio di gioco".

Il Clio è in vendita in questo momento negli Stati Uniti, al prezzo piuttosto alto di $ 229,99.

