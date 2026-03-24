RC Lens si oppone al rimandato della partita del PSG, mette in dubbio la neutralità della Ligue 1

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Il Paris Saint-Germain ha ufficialmente chiesto alla Ligue de Football Professionnel (LFP) il rinvio di una partita di Ligue 1 tra PSG e Racing Club de Lens sabato 11 aprile, in una coincidenza stretta tra le due partite di quarti di finale di Champions League del PSG contro il Liverpool mercoledì 8 aprile e martedì 14 aprile.

Ma Lens si oppone al cambiamento e ha inviato una dichiarazione in cui temono che la concorrenza interna venga "gradualmente relegata a una variabile di aggiustamento a piacimento degli imperativi europei di alcuni". "Ci si può chiedere quando, sul proprio territorio, la lega a volte sembra essere retrocessa al secondo posto dietro ad altre ambizioni, per quanto legittime possano essere".

Inizialmente si riferiva che il Lens fosse vulnerabile al rinvio della partita. Ma la situazione è cambiata, e Lens si oppone a un cambiamento che avrebbe giovato al rivale e andato contro i loro interessi.

Attualmente, Lens è l'unico abbastanza vicino da sfidarli per il titolo di lega. Il PSG guida la Ligue 1 con 60 punti, il Lens è secondo con 59 punti, ma il PSG potrebbe potenzialmente portarsi avanti di quattro punti avendo giocato una partita in meno. Se il Lens vince il duello ancora previsto per l'11 aprile, la corsa in Ligue 1 potrebbe diventare più combattuta di quanto chiunque preveda. E il Lens ha altri calendari, inclusa la semifinale contro il Tolosa il 21 aprile in Coupe de France, una competizione in cui i campioni in carica PSG sono stati eliminati molto presto.

La decisione finale sul possibile riprogrammare la partita tra PSG e Lens dipenderà in ultima analisi dal LFP.