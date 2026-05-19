RDC Congo Il bilancio delle vittime per l'epidemia di Ebola aumenta con 131 vittime ora segnalate

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Recentemente, abbiamo accennato all'ultima epidemia della malattia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, osservando che i primi rapporti avevano già visto oltre 60 persone uccise a causa del virus mentre altri 246 casi erano stati segnalati. Nei giorni successivi, l'epidemia sembra diffondersi, poiché ora BBC News segnala che 131 persone sono morte a causa della malattia e sono stati segnalati altri 513 casi.

Questa situazione e la preoccupante diffusione hanno portato l'Organizzazione Mondiale della Sanità a definire attivamente l'epidemia un'emergenza internazionale. L'elemento più preoccupante dell'epidemia è che ha già attraversato i confini, con l'Uganda che ora ha confermato un decesso per Ebola e altri due casi.

Per chi teme le epidemie di malattie, va detto che le autorità competenti e i governi sono attualmente impegnati nella ricerca e nelle indagini per determinare la fonte dell'epidemia, identificando al contempo chiunque possa essere portatore e contribuire alla diffusione dell'Ebola.

Ci sono state segnalazioni di medici internazionali che hanno contratto la malattia, molti di questi individui che presto saranno trasferiti in strutture in Germania per garantire un trattamento adeguato e non diffondere la malattia a livello globale.