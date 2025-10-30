Re Carlo III spoglia il fratello, il principe Andrea, del suo titolo reale e della sua residenza per le accuse di violenza sessuale e i legami di Epstein

HQ

Dopo giorni di forti pressioni, il re Carlo III di Gran Bretagna ha tolto i titoli e gli onori a suo fratello, Price Andrew, a causa della sua relazione con il molestatore sessuale Jeffrey Epstein. Il principe Andrea sarà ora conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor e sarà sfrattato dalla sua residenza reale in un alloggio privato.

"Queste censure sono ritenute necessarie, nonostante il fatto che continui a negare le accuse contro di lui", ha detto Buckingham Palace in una dichiarazione (via AP). "Le Loro Maestà desiderano chiarire che i loro pensieri e le loro più sentite condoglianze sono state, e rimarranno con loro, le vittime e i sopravvissuti di ogni forma di abuso".

Andrew era un amico di Jeffrey Epstein e le nuove e-mail trovate all'inizio di questo mese hanno dimostrato che il fratello di King era rimasto in contatto con il condannato per reati sessuali e trafficante di minori più a lungo di quanto avesse precedentemente ammesso.

Anche una foto di Andrew insieme a Epstein (morto nel 2019) e Harvey Weinstein, ex produttore di Hollywood accusato di dozzine di abusi sessuali, scattata nel Castello di Windsor nel 2006, l'anno in cui sono iniziate le indagini sui crimini di Epstein, è stata ampiamente diffusa, aumentando la pressione pubblica sulla Corona per tagliare i legami con Andrew. La questione è arrivata anche in Parlamento mercoledì, cosa che accade raramente con gli affari della Corona Reale.

Il 21 ottobre sono state pubblicate le memorie postume di Virginia Giuffre intitolate Nobody's Girl. Giuffre, che è morta suicida all'età di 41 anni lo scorso aprile, ha detto che Andrew l'ha costretta a fare sesso con lei tre volte, comportandosi come se credesse che "fare sesso con me fosse un suo diritto di nascita".