Re Carlo si dirige in Canada tra le tensioni politiche degli Stati Uniti

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito e il Canada . Lunedì, re Carlo inizia una visita di due giorni in Canada, il suo primo viaggio nel paese come monarca, con l'intenzione di aprire il parlamento a Ottawa, un atto che non è stato compiuto da un sovrano britannico in quasi sette decenni.

La visita arriva mentre la retorica politica degli Stati Uniti che circonda la potenziale annessione suscita la sensibilità diplomatica. Mentre ci si aspetta che Carlo rafforzi il suo sostegno simbolico al Canada, deve anche navigare in acque politiche delicate poiché il Regno Unito mantiene relazioni strategiche con gli Stati Uniti.