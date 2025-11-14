Re delle console: Sony PlayStation

HQ

PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Se c'è un produttore che si attiene a nomi semplici, è Sony. Alle loro console viene dato un numero, e questo probabilmente continuerà all'infinito finché produrranno console. Ci sono state cinque PlayStation (come sai, ovviamente) (a parte le versioni Pro ), e noi di Gamereactor le abbiamo soppesate l'una contro l'altra, considerando i loro vantaggi, svantaggi, innovazioni e durata, e le abbiamo classificate tutte. Queste sono le migliori console (domestiche) di Sony.

5. PlayStation 3 (2006)

C'è un certo equivoco che noi della redazione incontriamo spesso tra molti giocatori, e riguarda quale delle console di settima generazione abbia venduto di più (escludendo la Wii, che ha superato entrambe le sue rivali più vicine). È chiaro che la Xbox 360 è stata probabilmente la console più popolare e, soprattutto, la più apprezzata delle due, e quando noi di Gamereactor ci guardiamo indietro, ne abbiamo più un bel ricordo che dell'alternativa di lusso di Sony. Detto questo, Sony ha venduto 90 milioni di console PS3, mentre Microsoft ha venduto 84 milioni di unità Xbox 360, nonostante la PS3 abbia avuto un inizio difficile, in gran parte perché Sony ha valutato male il mercato e ha fissato il prezzo per la sua terza macchina troppo alto al momento del lancio.

Ospitava un ottimo lettore Blu-ray e un processore Cell a 8 core con tecnologia a 90 nm, il che significava che la macchina costava molto di più rispetto alla Xbox 360 al momento del lancio. Sulla carta, era anche chiaramente più avanzato, ma questo non è mai stato veramente evidente nei giochi multiformato più venduti, poiché i principali sviluppatori hanno testimoniato che la macchina di Microsoft era più facile da sviluppare. Tuttavia, la PS3 era un prodotto premium puro e, a parte l'orribile font di Spider-Man nell'edizione di lancio, era un affare molto sontuoso progettato per essere il fulcro del tuo salotto.

4. PlayStation 4 (2013)

Con la PS4, Sony ha abbandonato la costosa e, sulla carta, impressionante architettura Cell e ha scelto invece di lavorare con AMD e la loro architettura X86-64, che ci ha fornito una macchina da gioco in grado di spremere teoricamente 1,84 teraflop al secondo. Con PlayStation 4, Sony ha introdotto il suo primo touchpad sul controller DualShock 4 incluso, che, come tutti sappiamo, è stato trasferito al controller DualSense di PlayStation 5 e, se usato correttamente, è una funzione molto utile. È stato anche durante questa generazione di console che Sony si è tuffata per la prima volta nel mercato VR con PlayStation Camera e PlayStation VR. Nel complesso, la PS4, e in particolare la PS4 Pro, è stata una console molto bella che sarà sempre vicina ai nostri cuori.

3. PlayStation 5 (2020)

Quando abbiamo deciso i criteri per scrivere queste liste, avevamo una direttiva che diceva che non dovevano concentrarsi (troppo) sulla libreria di giochi della console. Fondamentalmente, stiamo classificando le macchine stesse piuttosto che i loro giochi. Quindi, se si analizza l'ultima macchina di Sony, si tratta di una potenza davvero impressionante con molte caratteristiche tecniche impressionanti. Il fatto che la memoria flash della console sia collegata direttamente alla scheda madre crea tempi di caricamento incredibilmente rapidi ed è facile espandere lo spazio di archiviazione con un disco rigido NVMe in modo da poter giocare ai giochi PlayStation 4 che hai su disco. Poi, ovviamente, dobbiamo evidenziare DualSense, un controller che sembra un piccolo pezzo del futuro con il suo fantastico feedback tattile, che in molti giochi fornisce un ulteriore livello di immersione. La PlayStation 5 è una macchina tecnicamente molto impressionante, e anche se la libreria di giochi di questa generazione è forse tra le più deboli, non è certo la console stessa a essere un ostacolo o una ragione per questo.

2. PlayStation 2 (2000)

La prima cosa che di solito viene in mente, a parte tutti i fantastici giochi, quando si tratta di questa scatola nera, è che potrebbe riprodurre DVD. Non hai solo acquistato una console, ma hai anche avuto l'opportunità di giocare al nuovo formato cinematografico in rapida crescita. Considerando che la PlayStation 2 è la console più venduta di sempre, non sorprende che sembrasse essere in ogni altra casa, perché, per esagerare un po', è esattamente così. Il fatto che la PlayStation 2 fosse retrocompatibile ha contribuito notevolmente al suo successo, così come la già citata capacità di riprodurre film in DVD. Ma le capacità grafiche offerte dalla console sono state, ovviamente, anche una ragione del suo successo. Oggi, come accennato in precedenza, la PlayStation 2 rimane la console più venduta di sempre, e non è particolarmente difficile capire il perché. Sony ha prodotto la console per ben dodici anni ed è stata anche rilasciata come un modello sottile significativamente ridotto. Ma è stata la prima versione più grande che ancora oggi associamo di più al successo travolgente di PlayStation 2.

IL RE DELLE CONSOLE DI SONY:

1. PlayStation (1994)

Tutto è cambiato con l'arrivo della scatola grigia a caricamento dall'alto. Quella che avrebbe potuto essere una collaborazione tra Nintendo e Sony è diventata invece l'ingresso del gigante giapponese dell'elettronica in un mercato che Nintendo e Sega avevano dominato dalla metà degli anni '80. Con un processore da 33,87 MHz e 2 MB di RAM, Sony ha scelto di concentrarsi principalmente sulla grafica 3D, con una console che è stata commercializzata come "più resistente" e più adulta rispetto alle alternative dei suoi concorrenti. Dove Nintendo si è attenuta alle cartucce, Sony ha scelto i CD e la console è stata sviluppata per attirare produttori di terze parti perché Sony, a differenza degli altri giganti delle console, non aveva una propria divisione di gioco che sviluppava i propri giochi.

Il supporto di terze parti non si è fatto attendere. Ciò è stato in gran parte dovuto alla semplicità, al supporto che gli sviluppatori hanno ricevuto direttamente da Sony e al formato CD significativamente più economico rispetto alle cartucce. Il resto è storia. La libreria di giochi PlayStation è quasi vertiginosa, con praticamente tutti i principali studi che rilasciano l'inizio di serie di giochi che esistono ancora oggi, e quando Square ha scelto di sviluppare Final Fantasy VII per il formato, non c'era dubbio che Sony avesse tutto il supporto di cui poteva aver bisogno. Oltre a questo, il marchio stesso è diventato un'icona. Con un marketing aggressivo e cool, PlayStation è diventato rapidamente un marchio per tutte le età. Con oltre 100 milioni di console vendute, non può che essere descritto come un successo clamoroso. Pertanto, incoroniamo l'iconica console grigia come la migliore di Sony per tutto ciò che ha fatto ed è stata per l'industria dei giochi.