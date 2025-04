Re Federico visita la Groenlandia tra l'interesse degli Stati Uniti per l'isola artica

HQ

Le ultime notizie su Danimarca e Groenlandia . Il re di Danimarca Federico X è arrivato a Nuuk per riaffermare i legami con la Groenlandia, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua a mostrare interesse per l'acquisizione dell'isola artica ricca di minerali.

Il monarca sta incontrando il governo di nuova formazione della Groenlandia e si sta impegnando in eventi culturali, compresi incontri comunitari. Il suo viaggio arriva poco dopo che il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha criticato gli investimenti danesi nelle infrastrutture di difesa del territorio.

Con le crescenti tensioni sulla posizione strategica della Groenlandia e la sua lunga spinta per l'indipendenza, la visita di Federico evidenzia l'intenzione della Danimarca di mantenere forti relazioni. Per ora resta da vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.