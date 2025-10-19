"Re Trump" pubblica un video di se stesso che vola con un jet da combattimento e sgancia feci sui manifestanti

HQ

A questo punto, non è affatto insolito vedere un nuovo video generato dall'intelligenza artificiale pubblicato da Trump, che parodia una cosa o l'altra. Questa volta, il presidente degli Stati Uniti ha condiviso una strana clip che lo mostra mentre pilota un jet da combattimento etichettato come "Re Trump" e sgancia feci sui manifestanti sottostanti.

Il video di 19 secondi sembra parodiare il film Top Gun del 1986 e mostra Trump che indossa una corona e sorride mentre sorvola una città americana prima di far cadere la sostanza sulla folla sottostante. La scena si sposta poi a New York, dove vengono colpiti altri manifestanti.

Il video arriva poco dopo le massicce proteste "No Kings" che hanno attraversato le città degli Stati Uniti sabato. I manifestanti hanno espresso preoccupazione per il fatto che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump stia consolidando il potere e minando altri rami del governo.

Nel frattempo, i repubblicani hanno liquidato i raduni come eventi di "odio verso l'America". Le manifestazioni, viste in città degli Stati Uniti, tra cui Chicago, Boston e Atlanta, segnano la terza grande ondata di proteste da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca.