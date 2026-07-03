Ready or Not 2: Here I Come è ora disponibile per la visione tramite Disney +

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Oltre al debutto della seconda stagione di X-Men '97 su Disney+, gli abbonati alla piattaforma di streaming hanno ora ricevuto un'altra aggiunta a sorpresa. È stato rivelato che il sequel horror, Ready or Not 2: Here I Come, è stato aggiunto a Disney+ tramite la collaborazione con Hulu, il che significa che al momento della stesura puoi vedere il seguito con Samara Weaving, comodamente da casa tua, dopo il suo debutto al cinema a marzo.

Per ulteriori dettagli da Ready or Not 2: Here I Come, abbiamo recensito il film e ci siamo divertiti a lavorarci, come potete vedere per intero nella nostra analisi dedicata.

Oltre a questo, per quanto riguarda ciò che i fan di Disney+ aspettano nelle prossime settimane, The Devil Wears Prada 2 arriverà presto sulla piattaforma, seguito una settimana dopo da Star Wars: Visions Presents - Il Nono Jedi.