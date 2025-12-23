Ready or Not 2: Here I Come Spostamenti data di uscita

Samara Weaving sembra davvero non avere una tregua. Non solo dovrà sfuggire a un altro gruppo di ricchi cultisti folli in Ready or Not 2: Here I Come, ma ora ha due settimane in meno per prepararsi dato che la data di uscita del film è stata anticipata di due settimane. Invece di uscire il 10 aprile, Ready or Not 2: Here I Come ora arriva il 27 marzo.

Non viene data una ragione specifica per lo spostamento della data di uscita, ma Bloody Disgusting nota che probabilmente dimostra fiducia nel film da parte di Searchlight Pictures. Tuttavia, ora Ready or Not 2 si scontrerà con un altro film horror della Warner Bros. in They Will Kill You. Potrebbe però essere che Warner eviti il prossimo sequel.

Ready or Not 2 segue il personaggio di Grace interpretato da Samara Weaving, costretta ancora una volta a lottare per la propria vita in un sadico gioco del gatto col topo. Questa volta, sua sorella Faith è al suo fianco, ma il gioco e i suoi giocatori sono saliti di livello e ora sono pronti ad affrontare qualunque cosa Grace possa lanciare loro. Dai un'occhiata al trailer qui sotto se non l'hai ancora visto.