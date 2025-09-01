Ready or Not 2" si svolge quasi immediatamente dopo la fine del primo"

Il 10 aprile, potremo giocare ad alcuni nuovi giochi assetati di sangue quando il grande successo del 2019 Ready or Not avrà finalmente un sequel cinematografico chiamato Ready or Not 2: Here I Come . Le riprese si sono concluse a giugno, e ora non resta che attendere il primo trailer.

Ma stiamo già ricevendo alcune informazioni sul film da Elijah Wood, che interpreta un ruolo ancora sconosciuto. In un'intervista con Bloody Disgusting, rivela che la storia è strettamente legata al primo film:

"Quello che amo di questo sequel è che approfondisce davvero quella mitologia, quindi sono entusiasta che la gente lo veda. È un film che si svolge quasi immediatamente dopo la fine del primo e arricchisce tutto ciò che ami del film originale".

Samara Weaving torna nel ruolo di Grace Maccaullay e, oltre a Wood, possiamo aspettarci anche nuovi arrivati nel cast come Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton.