Ready or Not arriverà su console quest'estate

HQ

Come parte del Galaxies Showcase, lo sviluppatore Void Interactive ha appena rivelato che prevede di portare lo sparatutto tattico Ready or Not su PS5 e Xbox Series X/S quest'estate. La data precisa non è ancora menzionata, ma i contenuti di questa edizione console sono stati spiegati, e sarà fondamentalmente l'intera versione PC con una piccola quantità di nuovi contenuti che arriveranno anche nell'edizione PC lo stesso giorno.

Ci è stato detto in un comunicato stampa che la versione console offrirà 20 missioni per giocatore singolo o cooperative online, oltre a due nuove missioni che provengono dall'aggiornamento DLC gratuito Stories from Los Suenos che verrà lanciato lo stesso giorno. La versione console avrà anche la possibilità di acquistare i due DLC a pagamento esistenti che aggiungono altri sei livelli (attraverso l'edizione deluxe più costosa o tramite l'acquisto separato), oltre a una serie di opzioni di personalizzazione per i fan per equipaggiare la loro squadra SWAT come meglio credono.

Per i fan delle console che desiderano accaparrarsi una copia del gioco in anticipo, ci sarà un bonus di pre-ordine in offerta che aprirà l'accesso al lanciagranate M32A1, alla pistola MK-V e al fucile a pompa 590M, con tutti e tre resi disponibili gratuitamente a tutti i possessori di PC.

Ready or Not avrà un lancio sia fisico che digitale su console, con l'edizione standard e day one del gioco al prezzo di $ 49,99 / £ 44,99 / € 49,99 e la versione deluxe che costerà $ 69,99 / € 69,99 £ 59,99.

Giocherai a Ready or Not su console?