Ready or Not Continua a prosperare su console: supera i 3 milioni di copie vendute su PlayStation e Xbox

Da quando è arrivato come titolo in accesso anticipato, Void Interactive Ready or Not ha dimostrato di essere un grande successo tra i fan. Nel corso degli anni, e fino al suo lancio effettivo in versione 1.0, il gioco ha venduto milioni e milioni di unità, al punto che ora ha spedito ben 13 milioni di copie totali.

Questo successo è in parte attribuito al pubblico delle console per il gioco, poiché da quando ha debuttato su PlayStation e Xbox quest'estate, ha già venduto tre milioni di unità sulle piattaforme, migliorando di un ulteriore milione di copie vendute dal 30 luglio, quando ha raggiunto i due milioni.

La domanda ora diventa quanto lontano può arrivare questo gioco e quando supererà il traguardo dei quattro milioni di copie vendute su console.