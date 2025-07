Ready or Not è ora venduto da due milioni su console

HQ

Sembra che Void Interactive abbia fornito esattamente ciò che i fan stavano cercando in Ready or Not. Il gioco è già un immenso successo su PC, con quasi 10 milioni di copie vendute solo sulla piattaforma, ma le console stanno iniziando a recuperare, poiché a pochi giorni dal lancio su PS5 e Xbox Series X/S, è stato rivelato che Ready or Not aveva venduto un milione di unità su console, qualcosa su cui ha continuato a costruire.

Ora, è confermato che Ready or Not è un venduto da due milioni su console, un'impresa che è stata raggiunta in meno di due settimane. Questo rende lo sparatutto tattico una delle più grandi storie di successo dell'anno, e chiaramente dovremmo aspettarci che vengano raggiunti ulteriori traguardi nel prossimo futuro poiché il passaparola continua a guidare le vendite.

Parlando dell'impresa di vendita, il CEO di Void James Rodriguez ha dichiarato: "Grazie ai giocatori per essersi presentati, aver giocato duro e aver portato ordine nel caos. Al team di sviluppo di VOID per aver creato quello che crediamo sia lo sparatutto in prima persona tattico per eccellenza della nostra epoca, e ai nostri amici e partner per averci aiutato a portare RON su console. Altri aggiornamenti e contenuti in arrivo".

Hai già giocato a Ready or Not ?