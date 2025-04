Ready or Not ha venduto oltre nove milioni di copie

HQ

Quest'estate, lo sviluppatore Void Interactive porterà il suo sparatutto tattico Ready or Not su console. Ma prima che ciò accada, lo studio ha ora affermato che il gioco continua a funzionare incredibilmente bene su Steam, superando di recente l'impressionante traguardo di oltre nove milioni di copie vendute sullo store di Valve.

In un comunicato stampa, ci viene detto che Ready or Not è ora un venditore di nove milioni e che si sta "rapidamente avvicinando a 10 milioni di unità a vita".

Parlando di questo sforzo sorprendente, il CEO Julio Rodriguez ha dichiarato: "Il nostro sparatutto tattico di punta Ready or Not sta raggiungendo un nuovo enorme traguardo: arriveremo ufficialmente su PlayStation e Xbox quest'estate. Mentre ci avviciniamo ai 10 milioni di unità vendute su Steam, siamo più che entusiasti di portare l'esperienza ai giocatori console di tutto il mondo".

Senza dubbio portare Ready or Not su console porterà anche a un afflusso di vendite, il che significa che non sarebbe folle sentire che il gioco si sta avvicinando sempre di più a 15 milioni di unità vendute entro la fine dell'anno.