Ready or Not sbarcherà su PS5 e Xbox Series X/S il mese prossimo

HQ

Poco tempo fa, Void Interactive ha rivelato che lo sparatutto tattico Ready or Not sarebbe arrivato su console quest'estate, ponendo fine a un periodo di esclusività per PC. Quando è stato fatto quell'annuncio, non ci è mai stata comunicata la data di uscita definitiva ed esatta per le edizioni PS5 e Xbox Series X/S, ma ora lo sappiamo.

In un recente trailer, è stato rivelato che Ready or Not arriverà su console il 15 luglio 2025. Questa versione includerà la campagna per giocatore singolo completa di 18 missioni, due nuove missioni, due DLC, molte opportunità di personalizzazione e persino bonus per il preordine, di cui puoi leggere di più qui.

Parlando dell'introduzione di Ready or Not su console, il direttore generale dello studio di Void, Chris Stone, ha dichiarato: "Questa è una pietra miliare importante per tutti coloro che sono coinvolti nello sviluppo di Ready or Not, dalla nostra fase di sviluppo iniziale, ai giorni di accesso anticipato, fino a PC 1.0 e ora console. La nostra straordinaria community ha svolto un ruolo fondamentale nell'aiutarci a plasmare questo prossimo capitolo per Ready or Not e non saremmo qui senza il loro prezioso feedback in tutte le fasi dello sviluppo. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto al nostro nuovissimo pubblico di console a Los Suenos e di condividere il loro entusiasmo quest'estate".

Puoi vedere l'ultimo trailer di Ready or Not su console qui sotto.