Ready or Not si rivela un enorme successo su console: 1 milione di copie vendute in 4 giorni

HQ

Siamo rimasti piuttosto colpiti da Ready or Not in ogni occasione in cui siamo stati in grado di provarlo. Che si trattasse del formato in accesso anticipato o della versione 1.0, ogni volta che giocavamo al gioco eravamo soddisfatti di ciò che Void Interactive aveva offerto. Chiaramente i giocatori su console sono d'accordo.

Diciamo questo perché ora lo sviluppatore ha rivelato che Ready or Not è già diventato un milione di vendite su console. Questo è particolarmente impressionante in quanto il gioco ha raggiunto questo traguardo in soli quattro giorni, dimostrando che l'interesse per il progetto è stato molto alto.

Parlando di questa impresa, il CEO di Void Julio Rodriguez ha dichiarato: "Quando abbiamo lanciato Ready or Not su PC, ci sono voluti circa 36 giorni per raggiungere 1 milione di unità vendute. Su console, ci sono voluti circa 3,6 giorni. Sono incredibilmente orgoglioso del team e di ciò che abbiamo realizzato insieme. È un momento enorme e non lo diamo per scontato".

Per ulteriori riferimenti, questo ha spinto le vendite totali del gioco a oltre 10 milioni, dimostrando ancora di più che l'interesse per questo sparatutto teso e stimolante è molto alto.

Hai già giocato a Ready or Not e, in caso affermativo, su quale piattaforma?