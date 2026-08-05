Ready Player Two è ancora in sviluppo attivo, con lo sceneggiatore Zak Penn che "lavora" alla sceneggiatura

Sono passati otto anni da quando Ready Player One è arrivato nelle sale eppure non c'è ancora alcun segno che il promesso sequel arriverà mai. Nel corso degli anni sono state segnalate che il follow-up è ancora in corso, ma la mancanza di informazioni sostanziali e progressi è sempre stata l'indicatore più grave.

A questo punto, durante una recente apparizione sul red carpet per Stuart Fails to Save the Universe, lo sceneggiatore Zak Penn ha confermato che il lavoro su Ready Player Two è ancora in corso, come è noto il progetto.

Parlando con The Direct, Penn ha spiegato: "Ci sto lavorando", che è l'unico aggiornamento che abbiamo avuto sul progetto negli ultimi due anni. Certo, non è un aggiornamento che ti dia molta fiducia sul fatto che andremo presto al cinema per vedere questo prossimo progetto.

Questo è anche in parte applicabile all'aggiornamento condiviso da Penn riguardo a un sequel di Free Guy, dato che lo sceneggiatore ha aggiunto che Ryan Reynolds e Shawn Levy "si sono sentiti davvero bene riguardo al film e hanno sentito di non voler affrettare un sequel", aggiungendo che "Vorrei potervi dare un aggiornamento, ma non ne sono sicuro."

Per farla breve, forse non trattenere il respiro su nessuno dei due progetti...