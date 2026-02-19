Real Formula 1 Grand Prix sarà trasmesso nelle sale IMAX negli Stati Uniti
Dopo il successo del film, i cinema IMAX vogliono sfruttare la realtà reale.
L'interesse per la Formula 1 negli Stati Uniti è esploso dopo il film di Brad Pitt nel 2025, e dalla stagione 2026 i fan americani avranno più facilità che mai guardare la F1 su Apple TV. Tuttavia, alcuni fan potranno guardare le gare di F1 sugli schermi più grandi possibili, dato che Apple e IMAX hanno annunciato un accordo per trasmettere cinque selezionati Gran Premi di Formula 1 nei cinema.
Questo annuncio è riservato solo agli Stati Uniti, in almeno 50 cinema IMAX selezionati negli Stati Uniti. I cinque Grand Prix trasmessi nelle sale saranno i seguenti:
- Gran Premio di Miami - 3 maggio
- Gran Premio di Monaco - 7 giugno
- Gran Premio di Gran Bretagna (Silverstone) - 5 luglio
- Gran Premio d'Italia (Monza) - 6 settembre
- Gran Premio degli Stati Uniti (Austin) - 25 ottobre
Secondo il Capo dei Contenuti IMAX, "Il brillante film F1 di Joe Kosinski ha dimostrato senza dubbio che la velocità, la precisione e l'arte della Formula 1 si traducono perfettamente nell'esperienza IMAX". Il film è stato girato interamente con film IMAX, e si è riportato che si sta lavorando a un sequel.
Cosa pensi di questa iniziativa di trasmettere in diretta e vere gare di Formula 1 nei cinema IMAX? Ti piacerebbe se arrivasse anche nel tuo paese?