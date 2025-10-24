Sport
Real Madrid-Barcellona: 10 curiosità da sapere prima del primo Clásico della stagione
Riuscirà il Madrid a vendicarsi dopo lo 0-4 dell'anno scorso? Riuscirà il Barcellona a rivendicare la leadership nella Liga? Lo sapremo domenica!
Il primo Clásico della stagione, una partita tra i primi due club di Spagna, Real Madrid e Barcellona, si svolge questo fine settimana. Sarà il primo di due duelli nella Liga, che si terranno questa volta al Bernabéu.
La partita di calcio più seguita in Spagna, e forse nel mondo, si svolgerà domenica 26 ottobre alle 16:15 CET (15:15 GMT), nell'ambito della 10ª giornata su 38. Ecco dieci fatti chiave per conoscere il contesto di questo particolare duello prima della partita.
10 fatti da sapere prima di Real Madrid-Barcellona di domenica
- Il Real Madrid cerca la rivincita dopo aver perso tutti e quattro i Clásicos la scorsa stagione (due in Liga, uno in Supercoppa, uno in Coppa di Spagna). Il precedente al Bernabéu, il 28 ottobre 2024, si è concluso 0-4 con le reti di Lamine Yamal e Robert Lewandowski.
- A differenza dell'anno scorso, il Real Madrid arriva in testa al campionato (24 punti), due punti davanti al Barcellona (22), avendo vinto tutte le partite tranne una. Il Barcellona ha bisogno di vincere per diventare leader in campionato.
- Il Real Madrid dovrebbe avere a disposizione la maggior parte dei suoi giocatori, tra cui Huijsen, Carvajal e Alexander-Arnold (sarebbe la loro prima partita dopo gli infortuni) ad eccezione di Alaba e Rudiger, e molto probabilmente Ceballos.
- Il Barcellona ha altri giocatori infortunati: Dani Olmo, Joan García, Lewandowski, Gavi e Ter Stegen non ci saranno. Raphinha e Ferran Torres potrebbero tornare dai loro infortuni.
- Hansi Flick, allenatore del Barça, non sarà in panchina perché sanzionato, dopo aver visto il cartellino rosso nell'ultima partita della Liga per gesti offensivi nei confronti dell'arbitro. Il Barcellona ha cercato di fare appello, senza successo.
- Sarà il primo Clásico per Xabi Alonso come allenatore, ma non come giocatore. Durante il suo periodo come giocatore del Real Madrid tra il 2009 e il 2014, ha giocato 20 Clásicos: cinque vittorie, nove sconfitte e sei pareggi, tutte nella rivalità Cristiano-Messi.
- Il prossimo Clásico de LaLiga, giocato presumibilmente al Camp Nou di Barcellona, sarà il 10 maggio, nella 35ª giornata su 38. Tuttavia, potrebbe esserci un altro Clásico nella Supercoppa spagnola nel gennaio 2026, se Madrid e Barcellona vincono prima le semifinali.
- La partita è sempre controversa, ma quest'anno le tensioni sono particolarmente alte tra i tifosi di Madrid e Barcellona dopo che Lamine Yamal ha detto che "Madrid ruba" e il Barcellona ha annullato la partita di Miami, a causa in gran parte delle pressioni dei giocatori del Real Madrid.
- I pronostici sono a favore del Madrid questa volta, forse a causa delle alte prestazioni di Mbappé e Guler (una netta differenza rispetto allo scorso anno), dei notevoli infortuni e problemi difensivi del Barcellona rispetto allo scorso anno e del fattore Bernabéu.
- Se il Barça vincesse, bilancerebbe la bilancia: storicamente, il Real Madrid ha vinto 105 Clásicos e il Barcellona 104 (più 52 pareggi). Il Real Madrid ha segnato 440 gol e il Barça 435.
Ricorda che il Clásico tra Real Madrid e Barcellona si svolgerà domenica 26 ottobre alle 16:15 CET, ora locale. Chi pensi che vincerà?