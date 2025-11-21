Real Madrid e Apple stanno pianificando un "Bernabéu Infinito" nel metaverso: guarda le partite da casa come se fossi lì

HQ

Il Real Madrid ha ricevuto la visita del vicepresidente senior dei Servizi Eddy Cue e di una delegazione di Apple, confermando il rapporto commerciale tra i giganti della tecnologia e dello sport. Entrambi stanno lavorando alla creazione di quello che inizialmente chiamano "Bernabéu Infinito", come rivelato da GQ, un progetto metaverso che permetterebbe agli utenti con visori di realtà virtuale di guardare partite di football e basket come se fossero davvero nello stadio, scegliendo anche il posto che desiderano, ma a casa.

Questo seguirebbe iniziative simili perseguite da NBA, NCAA o Manchester United, che mescolano la visione dello sport con il metaverso. Mentre il Bernabéu ha solo circa 80.000 posti a sedere e i prezzi dei biglietti possono arrivare a centinaia di euro, questo permetterebbe a "migliaia di milioni di persone" di guardare le partite come se fossero nello stadio, in diretta. Per farlo, utilizzavano telecamere a 360° nello stadio.

L'unico problema, ovviamente, è che questa tecnologia sarebbe presumibilmente esclusiva del visore VR/AR di Apple, Apple Vision, che costa circa 3.000 euro. Aggiungi il costo degli AirPods per avere un suono davvero immersivo, e improvvisamente non sembra più attraente come prima...

Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, ma se avessi la tecnologia, ti piacerebbe vedere una partita di calcio in realtà virtuale, fingendo di essere nello stadio?