Real Madrid e Barcellona si preparano per altri due Clásico in Champions League femminile: il bilancio è 22-1

Il Real Madrid sconfisse il Paris FC ai play-off a eliminazione diretta della Women's Champions League, con un punteggio complessivo di 5-2, assicurandosi la qualificazione per il turno successivo, i quarti di finale. La cattiva notizia è che affronteranno il Barcellona, in una partita di andata doppia, e il Barcellona potrà giocare la gara di ritorno in casa, che è stato confermato essere il Camp Nouă di Spotify.

Se le statistiche storiche del Clásico maschile sono quasi perfettamente bilanciate (106 vittorie per il Madrid, 105 per il Barcellona e 52 pareggi), il Clásico femminile è un'altra storia: ci sono stati solo 22 Clásico ufficiali da quando è stato fondato il Real Madrid femminile nel 2020, e il Barcellona li ha vinti tutti tranne uno.

L'unica volta che il Real Madrid ha vinto un Clásico femminile è stato l'anno scorso, una vittoria per 3-1 in LigaF, che comunque non è stata importante per la classifica finale dato che il Barcellona ha vinto il campionato. In totale, il Barcellona ha segnato 77 gol contro il Real Madrid, e il Madrid ha segnato solo 10 gol contro i loro acerrimi rivali...

Tuttavia, sarà interessante vedere cosa succederà nei quarti di finale della Women's Champions League, tra il 24 marzo e il 1° aprile.

Partite di playoff della Women's Champions League stasera



Juventus vs Wolfsburg (18:45 CET, 17:45 GMT)



Man United vs Atleti (21:00 CET, 20:00 GMT)



Altrove, l'Arsenal ha battuto l'Oud-Heverlee Leuven 3-1, con un totale di 7-1, e affronterà il Chelsea nei quarti di finale.

Le altre due partite di play-off si giocheranno stasera: tutto è incerto per Juventus contro Wolfsburg, con un punteggio di 2-2 rispetto alla scorsa settimana, ma l'Atlético de Madrid avrebbe bisogno di un miracolo per rimontare da un 3-0 della scorsa settimana contro il Manchester United.