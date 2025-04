Real Madrid e Parigi lottano per un posto agli spareggi nei play-in di Eurolega I play-in sono stati introdotti l'anno scorso in Eurolega.

HQ La post-season di Eurolega inizia questa settimana, con i play-in che si svolgono stasera. Il formato dei play-in, ispirato all'NBA, è stato introdotto l'anno scorso, per incoraggiare tutte le squadre a continuare a competere fino alla fine e consentire a più squadre nella stagione regolare di avere una possibilità nei play-off. Pertanto, le squadre classificate dal settimo al decimo posto giocheranno questo mini-torneo prima degli spareggi: Real Madrid, Parigi, Bayern e Crvena Zvezda. I play-in sono stati introdotti nella stagione 2023-24 (dopo essere stati lanciati nella NBA nel 2020). La settima e l'ottava squadra della stagione regolare prendono parte al play-in A: la vincitrice ottiene la qualificazione per il settimo posto nei play-off. Il perdente avrà un'altra possibilità, però, contro il vincitore della partita di play-in B tra le squadre classificate al nono e al decimo posto. Il perdente di quella partita viene eliminato e il vincitore gioca la partita di play-in C contro la perdente del play-in A. Quest'anno, il Real Madrid è arrivato settimo e il Paris Basketball ottavo. Poiché il Madrid ha finito meglio, giocherà in casa il play-in A, stasera alle 20:00 BST, 21:00 CEST. Chi vincerà sarà abbinato al Fenerbahçe (secondo nella stagione regolare) negli spareggi della prossima settimana. Il play-in B si svolgerà anche stasera alle 19:30 BST, 20:30 BST, tra Bayern (nona) e Crvena Zvezda (decima). Chiunque vinca affronterà Madrid o Parigi venerdì. E chi vincerà quella partita sarà accoppiato contro l'Olympiacos (primo nella stagione regolare). Oscar González Fuentes - Shutterstock