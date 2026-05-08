Real Madrid, Fedé Valverde e "una spia" raccontano storie diverse sulla lotta con Tchouameni nello spogliatoio

HQ

Il Real Madrid ha rilasciato una dichiarazione giovedì sera riguardo all'incidente avvenuto tra i giocatori Aurelien Tchouameni e Fede Valverde, coinvolti in una discussione accesa, iniziata mercoledì e di nuovo giovedì, concludendosi con Tchouameni che avrebbe spinto Valverde, che è caduto e si è colpito la testa contro un tavolo, portandolo in ospedale.

Il club ha annunciato che "a seguito degli incidenti avvenuti questa mattina durante la sessione di allenamento della prima squadra, ha deciso di avviare procedimenti disciplinari contro i nostri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouameni. Il club fornirà aggiornamenti sulle risoluzioni di entrambi i procedimenti una volta completate le relative procedure interne."

Secondo El País, il club applicherà sanzioni economiche contro i giocatori, ma non squalifiche sportive, quindi Tchouameni potrà giocare il Clásico contro il Barcellona. A Valverde è stato diagnosticato un trauma cranioencefalico e ha bisogno di riposo tra i 10 e i 14 giorni, quindi probabilmente non giocherà più per il Real Madrid in questa stagione.

Versione non ufficiale dello scontro tra Tchouameni e Valverde

Naturalmente, le versioni della storia differiscono. Secondo fonti vicine al club, tramite AS, Valverde ha accusato Tchouameni di aver fatto trapelare alla stampa la loro argomentazione il giorno precedente, negando di aver salutato il giocatore. Il giocatore francese negò le accuse e portò la loro disputa all'allenamento, effettuando placcaggi sproporzionati, con l'allenatore Arbeloa che non fece nulla.

Nello spogliatoio, Valverde continuò ad accusare Tchouameni di essere un "spione" e apparentemente Tchouameni gli diede un pugno, colpendolo alla testa, cadde e si fece un taglio alla testa a causa della caduta, rimase semi-incosciente, e fu portato in sedia a rotelle in ospedale, dove gli furono fatti dei punti.

Valverde nega una rissa a pugni nello spogliatoio del Real Madrid

Fede Valverde, in una lunga dichiarazione su Instagram pubblicata poco dopo quella del club giovedì sera, ha raccontato una storia diversa, dicendo che "in nessun momento il mio compagno di squadra mi ha colpito, né io l'ho colpito, anche se capisco che per molti di voi è più facile credere che abbiamo avuto una rissa o che sia stato intenzionale, ma non è successo," scrisse.

"Mi dispiace", aggiunse. "Mi dispiace davvero perché questa situazione mi fa male, e il momento che stiamo attraversando mi fa male. Il Real Madrid è una delle cose più importanti della mia vita, e non posso essere indifferente".