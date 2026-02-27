Real Madrid vs. Manchester City DI NUOVO: statistiche prima della decima partita in quattro anni

HQ

Il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League ha riservato grandi sorprese... o mancanza di sorprese, dato che Real Madrid vs. Manchester City sembra incontrarsi ogni singolo anno nelle fasi a eliminazione diretta di Champions League. Chance ha deciso di mettere nuovamente Madrid contro City in confronto, e sarà la sedicesima partita ufficiale tra le due squadre dal 2013, la decima volta negli ultimi quattro anni, in ciascuna delle ultime cinque stagioni e in sei delle ultime sette

La loro ultima partita è stata solo due mesi fa, il 10 dicembre, quando il City ha battuto il Madrid 2-1 al Bernabéu nella fase di campionato. Tuttavia, lo scorso anno, il Madrid ha battuto il City due volte di fila nei play-off a eliminazione diretta, 2-3 all'Etihad e 3-1 al Bernabéu.

Nelle sue 15 partite ufficiali, il Real Madrid ha vinto 5 volte, il City 5 volte e ci sono stati 5 pareggi.

Quasi pareggiano in gol: il Man City ha segnato 26 gol per il Madrid, mentre il Madrid ha segnato 25 gol per il Man City.

Emilio Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali, ha detto a Movistar che "ci conosciamo bene, hanno una grande squadra, un grande roster, penso che i tifosi apprezzeranno molto, sono partite tra due squadre che vogliono dominare, con molti gol, una delle migliori partite che si possano vedere a livello mondiale".

La gara di andata si giocherà al Bernabéu il 10/11 marzo, e la gara di ritorno all'Eithad il 17/18 marzo, con orari ancora da annunciare. Chi pensi vincerà questa volta?