Realtà alternativa: Quando la PS3 ha quasi fatto affondare Sony (ma è stata salvata da Microsoft)

Il mondo dei videogiochi è, ovviamente, pieno di eventi che avrebbero potuto essere completamente diversi. Spesso si tratta di errori che avrebbero cambiato l'intera storia delle console come la conosciamo, e spesso non è stata nemmeno l'azienda a soffrire a mettere la storia in chiarezza, ma la goffaggine di qualcun altro, semplicemente l'incapacità di sfruttare una situazione che si è presentata.

Ho pensato di prendermi la libertà di proporre un altro scenario alternativo a come sarebbero potute andare le cose nella storia del gaming, con un po', un po' più di lungimiranza. Detto ciò, iniziamo con il salvataggio di Sony dopo PlayStation 3, la console dove molto avrebbe potuto finire per sempre, ma dove sono stati salvati involontariamente da Microsoft.

La PlayStation 3 è stata quasi lanciata con un controller banana, e internet è stato invaso da meme sulla console al suo debutto. È stata una battaglia in salita.

Sony è nata dalla cosiddetta sesta generazione (Dreamcast, Gamecube, PlayStation 2 e Xbox) con la console più venduta di tutti i tempi, la PlayStation 2. La fiducia era alta e erano persino riusciti a lanciare una console portatile, la PSP, che sfidava Nintendo stessa. Ma forse la fiducia era un po' troppo. Un anno dopo l'Xbox 360, hanno lanciato una console considerata senza speranza per sviluppare giochi, il che li ha costretti a restare bloccati con una console che costava 599 dollari in versione premium...

Sony aveva dato carta bianca al padre di PlayStation, Ken Kutaragi, per costruire l'hardware, risultando in una creazione specializzata e molto giapponese, mentre la Xbox 360, più legata al PC, era vista come facile da sviluppare e dominava completamente online. Giochi estremamente importanti come Call of Duty, Skyrim, Red Dead Redemption e altri apparivano incredibilmente meglio sulla console Microsoft che su PlayStation 3.

I confronti grafici erano estremamente importanti in questa generazione, e la PlayStation 3 ha perso praticamente ogni volta, nonostante offrisse prestazioni migliori sulla carta e un prezzo significativamente più alto.

Sono stati anni difficili per Sony, con la vera doccia fredda arrivata quando la Xbox 360 ha iniziato a ricevere molti giochi di ruolo giapponesi pesanti e, per un autunno, ha venduto più della PlayStation 3 in Giappone. Su forum di gaming come Neogaf, sembrava che l'inferno si fosse congelato, e la gente non poteva crederci. Era stato un obietto per anni che i giapponesi non volessero le console occidentali. La verità probabilmente era solo che volevano giochi che gli piacessero, e quando arrivò questo, si riversarono. Quando fu anche confermato che Final Fantasy XIII sarebbe arrivato su Xbox 360 dopo che la serie (con spin-off molto occasionali e Final Fantasy XI) era stata esclusiva PlayStation per quasi 15 anni - i forum di videogiochi di tutto il mondo esplosero e crollarono... contemporaneamente.

Qui, la storia avrebbe potuto essere radicalmente diversa. Peter Moore veniva dalla Sega e conosceva i gamer meglio di qualsiasi altro alto dirigente. Il fatto che la console abbia fatto così bene e avesse esattamente i giochi e i servizi di cui aveva bisogno deve comunque essere attribuito a lui. Era lui il capo. E come Reggie Fils-Aime, era un appassionato di apparizioni pubbliche, la gente amava il suo talento spettacolare. Ci sono state grandi sorprese, tatuaggi, giochi fenomenali (Gears of War e Halo 3 a solo un anno di distanza), incredibili esclusive di terze parti come Bioshock e Mass Effect, e esclusive di tempo come The Elder Scrolls IV: Oblivion, Dead Rising, Splinter Cell: Conviction e molto altro.

La Xbox 360 si guastava costantemente, e molte persone dovevano restituire la console più volte. Il fatto che non sia finita lì per lì (il che è quasi surreale) dimostra quanto fosse popolare la console e quanto fossero deboli le alternative di Sony.

Certo, c'era l'Anello Rosso della Morte - ma anche questo grave difetto è stato creato, relegato e accettato solo grazie all'incredibile lavoro di Moore. Dice molto su quanto fosse davvero popolare la Xbox 360. Tuttavia, Moore ha lasciato Xbox nel 2007 dopo aver ricevuto l'offerta di diventare responsabile dello sport di EA. Ma facciamo finta che sia rimasto per altri due anni. Con la concentrazione laser di Moore sulle cose giuste, la popolarità e la comprensione del settore, questo slancio per Xbox 360 probabilmente sarebbe continuato.

Ma... Non è successo. Invece arrivò la trappola che Microsoft si era praticamente preparata, salvando Sony. Così Peter Moore si dimise da capo Xbox nel 2007, venendo sostituito da Don Mattrick. A quel punto c'erano già diversi panini in forno cuotiati secondo la ricetta di Moore che sarebbero stati pronti, quindi per uno o due anni dopo hanno vissuto delle sue idee, ma Mattrick ha preso deciso di sfidare la Wii con Kinect e ha diretto tutti i suoi studi a realizzare giochi Kinect, mentre tutti gli accordi esclusivi con terze parti riguardavano anche Kinect invece che titoli AAA attraenti. Inoltre, decise che Xbox si sarebbe concentrata solo su Fable, Forza, Gears of War e Halo. Questo fece rilassare i giocatori; nulla di tutto ciò fu apprezzato e Sony iniziò a recuperare. E dopo che i fan hanno voltato le spalle a Microsoft dopo anni di cattiva gestione, ha finito per rilasciare la Xbox One con Kinect obbligatorio a un prezzo più alto e prestazioni inferiori rispetto alla PlayStation 4, completa di regole idioticamente complicate per giochi usati e prestiti di giochi, e un enorme focus su TV, TV, TV... e lo sport.

Dopo che il Wii divenne un enorme successo, sia Microsoft che Sony cercarono di copiare il concetto. Microsoft ha davvero puntato tutto, mentre l'alternativa di Sony ha avuto risultati peggiori, il che ha significato che non hanno speso risorse inutili e hanno cercato di costringere i fan ad acquistare Move.

Se Moore fosse stato autorizzato a continuare o se qualcuno più competente di Mattrick fosse stato preso il controllo, i giocatori Xbox 360 probabilmente avrebbero potuto godere di più esclusive che la gente desiderava davvero, un continuo focus sul Giappone e forse un buyout. Moore amava anche giocare un po' sporco, scegliendo spesso di prendere di mira le "armi" che Sony doveva fare per rendere ciò che era associato a loro più compatibile con la Xbox, non ultimo Grand Theft Auto IV (un approccio simile che Sony avrebbe poi adottato con la serie Call of Duty). Naturalmente, chi conosceva meglio il settore avrebbe anche capito che, sebbene Kinect fosse un successo, era una cosa informale e doveva essere trattata come tale. Inoltre, la gente si annoia con gli stessi giochi, ne servono di nuovi.

Alla fine, PlayStation 3 e Xbox 360 erano testa a testa quando arrivò il momento di una nuova generazione. La differenza era che i giocatori PlayStation 3 erano migliorati sempre di più verso la fine, non ultimo quando gli sviluppatori riuscirono finalmente a spingere l'hardware (Naughty Dog e Guerrilla erano incredibilmente importanti qui), mentre i giocatori Xbox 360 erano tristi e senza speranza per la mancanza di varietà e il Kinect forzato. Le vendite di Xbox 360 sono diminuite rapidamente, mentre la PlayStation 3 è andata avanti a lungo.

La prima Xbox fallì, ma sotto la guida di Peter Moore (a sinistra), la Xbox 360 divenne incredibilmente popolare. Tuttavia, dopo quattro anni in Microsoft, è passato a EA, e sono iniziati gli anni di wilderness sotto Don Mattrick (a destra).

Ma nonostante gli ultimi anni incredibilmente deboli, Xbox 360 aveva un mercato più grande in Occidente e guidava praticamente tutta la generazione. So che molti preferiscono guardare solo alle vendite, ma non è un gioco di hockey dove vince necessariamente il maggior numero di gol, ma chi aveva la Xbox 360 ha avuto giochi di più, più belli e migliori per la maggior parte della generazione. Se fossero riusciti a vendere circa la stessa cifra nonostante tutte le decisioni sbagliate e spesso decisamente folli di Mattrick, ci si può chiedere come se la sarebbero cavata con una gestione migliore. Non è peggio, vero?

Dire che questa sarebbe stata la fine di Sony sarebbe un eufemismo, la PlayStation 3 teneva ancora il passo con la Xbox 360, ma solo grazie al Giappone e nella nostra parte del mondo era indietro. Era però molto inferiore alla PlayStation 2, e Sony aveva lasciato che Microsoft diventasse la beniamina di tutti gli sviluppatori, e qualunque cosa si pensi dell'azienda, è un avversario molto ricco e potente. Il rischio era che sarebbe stato un grazie e addio, una pesante perdita subita per una Microsoft in forma eccellente che non erano riusciti a eguagliare quando era arrivato il momento della generazione successiva.

Kaz Hirai prese il controllo di Playstation dopo Ken Kutaragi, e fece tutto nel modo giusto, diventando poi capo della Sony. Alla fine, però, non è stato principalmente grazie a lui che Sony è tornata in carreggiata, ma piuttosto a una serie di pessime decisioni da parte di Microsoft che hanno seriamente danneggiato il marchio.

Se la Xbox 360 avesse continuato sulla linea di Moore ed è uscita dalla sesta generazione con vendite visibilmente più alti, e ha fatto sì che le persone creassero account e vivessero nell'ecosistema... allora penso che le risorse di Microsoft sarebbero state la chiave. Un rilascio di hardware migliore al cambio generazionale, senza il Kinect forzato e idee anti-consumatore, e un vento a favore, penso ancora che i giorni di Playstation sarebbero potuti essere seriamente contati. Dubito che Sony sarebbe stata in grado di fare ciò che Microsoft ha fatto quando i ruoli si invertirono e continuare a produrre hardware che pochi giocatori desiderano.

Quindi concludo che ciò che alla fine ha salvato Sony e li ha resi forti come oggi - non è grazie a loro, ma perché Peter Moore si è dimesso proprio quando l'ha fatto. Questo ha portato a una catena di decisioni che hanno portato Microsoft a rimproverare i marchi, spostare tutto lo sviluppo verso Kinect e costringere tutti a prendere Kinect - mentre i giochi erano considerati meno importanti di sport e TV. Un altro anno per Moore o un successore migliore, e il mondo dei videogiochi di oggi non sarebbe nemmeno riconoscibile.