Realtà alternativa: Quando Nintendo ha creato il suo peggior nemico

HQ

Una settimana fa, ho affrontato uno scenario alternativo che avrebbe potuto mettere Microsoft in una posizione molto diversa con la Xbox One, dopo che Sony aveva avviato la generazione PlayStation 3 in modo molto incerto. Ma ci sono ovviamente molte altre occasioni in cui piccole decisioni individuali avrebbero potuto cambiare tutto. Quindi ora andiamo avanti con un'altra nuova Realtà Alternativa.

Questa volta tornerò fino all'era dei 16 bit. Perché è stato allora che è successo qualcosa che ha avuto conseguenze enormi, dove ancora una volta una sola decisione era dietro a tutto. Nintendo si è concentrata sul NES e ha dominato la terza generazione con pugno di ferro. Sega ha avuto un discreto successo con il loro più potente Master System, ma non è stato sufficiente. Inoltre, non riuscirono a eguagliare Mario, nonostante diversi tentativi di avere le proprie mascotte.

Sega ha rilasciato il Mega Drive poco più di due anni prima che Nintendo rispondesse con il Super Nintendo. I loro giochi superbi e il potente hardware divennero un enorme successo.

Sega ha risposto praticamente nello stesso modo in cui Microsoft avrebbe poi fatto con la Xbox 360, cioè inaugurando inaspettatamente una nuova generazione all'inizio. E passare dall'8-bit al 16-bit di Mega Drive è stata una di quelle cose che non dimenticherò mai. Potrei stare nei negozi di giocattoli e guardare semplicemente Castle of Illusion o James Pond e pensare che la grafica fosse al suo apice. E... In un certo senso, forse sì, almeno in termini di grafica pixelata, perché l'era a 16 bit continua a essere infinitamente amata.

Annuncio pubblicitario:

Il Mega Drive arrivò oltre due anni prima del Super Nintendo sia in Giappone che negli Stati Uniti (con una differenza di un anno e mezzo in Europa), e per molto tempo le generazioni duravano solo cinque anni - quindi quasi mezza generazione di differenza. Questo era evidente. Il Super Nintendo era più potente. Il Mega Drive aveva alcuni vantaggi che lo facevano comunque tenere il passo, e la sua CPU più veloce faceva sì che molte persone sentissero che le versioni multi-formato fossero più fluide sul Mega Drive, e Sonic the Hedgehog letteralmente scappò da Nintendo. Inoltre, Sega non era così pignola con la censura, il che rendeva il Mega Drive un formato un po' più maturo e cool.

Il Super Nintendo aveva molti vantaggi tecnici, ma poco dopo l'uscita arrivò il Mega-CD che lo rese meno attraente.

È durato un po', ma era chiaro che Super Nintendo stava minando sempre più velocemente il vantaggio di Sega. Questo costrinse Sega a cercare alternative... o, tra l'altro, sperimentazione e novità erano il meglio che Sega conosceva e circa un anno dopo l'uscita del Super Nintendo fu lanciato il Mega CD. Un CD aggiuntivo per il Mega Drive che apriva possibilità completamente diverse. Aveva un processore molto migliore (e poteva usare la CPU del Mega Drive come backup) ed effetti moderni, oltre a dimensioni infinite grazie al formato CD.

Non è stato un grande successo, ma sono state vendute quasi 2,5 milioni di copie e ha avuto diversi ottimi giochi. Questo significava che il nome Sega era ancora associato ad alte prestazioni, visione avanzata e ancora più cool. Oggi, questo tipo di prodotto è considerato completamente morto. Dopo il kit RAM per Nintendo 64, ci sarebbe voluto solo PlayStation 4 Pro e Xbox One X per ricominciare a rilasciare prestazioni migliori a metà tempo, e poi si trattava di console completamente compatibili senza titoli esclusivi.

Annuncio pubblicitario:

Purtroppo, Sega non era molto brava a gestire il Mega Drive e amava quasi irragionevolmente gli accessori.

Anche se raramente vedevamo questi prodotti in Occidente, Nintendo era anche molto interessata ad accessori che si collegassero alla loro console per modificare l'hardware in vari modi. Ad esempio, il Famicom (NES giapponese) aveva un lettore floppy disc, un modem, il Famicom 3D System e il Famicom Network System. E poiché la battaglia con Sega è stata feroce (questa è di gran lunga la guerra più sporca tra console in cui abbia mai partecipato, Sega era fuori di testa - qualcosa per cui erano amati ancora di più, se possibile), non potevano rischiare di sembrare arretrati e tecnofobici... Se non avete già intuito cosa sta per arrivare, forse chi di voi ha qualche anno di esperienza sta iniziando a capire dove sta andando a parare?

Nintendo ha annunciato che avrebbe rilasciato un add-on CD per Super Nintendo. E questo lo svilupparono insieme a Sony sotto la guida di Ken Kutaragi. L'accessorio si chiamava Nintendo PlayStation, e si è arrivato a tal punto che esistono prototipi finiti e funzionanti (almeno due noti) oltre a giochi - uno dei quali era Secret of Mana.

Nintendo PlayStation. La collaborazione che avrebbe reso possibile giocare ai giochi Super Nintendo su CD. Sarebbe stata inoltre rilasciata una console ibrida - nella foto - per accogliere sia cartucce che CD nello stesso hardware. Si conoscono solo due unità che valgono il loro peso in zafferano. Almeno.

Tuttavia, l'accordo tra le due aziende era un po' più favorevole a Sony di quanto Nintendo fosse a suo agio. Tra le altre cose, si dice che Sony volesse poter pubblicare giochi per la console senza tariffe di licenza, e che chi avesse pubblicato giochi per Nintendo Playstation avrebbe pagato anche a Sony una licenza di licenza. Nintendo, ovviamente, essendo Nintendo, era già in modo squadrato e faceva le cose a modo loro, e nel 1991 fu improvvisamente annunciato che non ci sarebbe stata Nintendo PlayStation, ma che avrebbero realizzato un add-on CD con la apparentemente più docile Philips.

Si dice che Ken Kutaragi sia stato assolutamente furioso e una Sony umiliata (una società giapponese e molto più piccola quasi 35 anni fa) abbia deciso, con rabbia, di procedere personalmente con il dispositivo – e il resto è storia. Oggi, Sony è un vero e proprio gigante nel mondo del gaming, avendo battuto Nintendo in tre delle ultime cinque generazioni di console, oltre a detenere il record per la console più venduta di sempre. Proprio come per gli errori di Microsoft dopo Mattrick, concentrandosi su alcune serie di giochi e Kinect, fu la sua stessa idiozia a permettere a un concorrente di farsi avanti.

Il tradimento quasi epico di Nintendo spinse Sony ad andare avanti e a pubblicare invece questo pezzo. Sony aveva iniziato a costruire capacità per lo sviluppo di giochi propri, ma non l'avrebbe mai lanciato solo uno o due anni dopo Nintendo PlayStation se la collaborazione fosse già iniziata, assolutamente fuori discussione.

Così... giocare con l'idea che Nintendo avesse agito diversamente e non avesse deluso Sony, e lanciò la Nintendo PlayStation. Quindi sarebbe stato un CD aggiuntivo. L'equivalente di Sega vendette poco più di due milioni di copie. Quanti poteva essere arrivati? Forse tre milioni di unità, diciamo quattro addirittura. Certo, sarebbe costato a Nintendo un po' di controllo, ma avrebbe portato Sony a non rilasciare la PlayStation nella generazione successiva, o almeno molto più tardi. Anche se non sappiamo come fosse scritto il contratto, c'era sicuramente una clausola che diceva che Sony, pur collaborando, non poteva competere con Nintendo.

Se Sony avesse voluto lanciare una propria console dopo la generazione Nintendo PlayStation, sarebbe stato possibile, ma sarebbe stato diversi anni dopo e non è certo che avrebbero potuto usare il nome PlayStation. Questo a sua volta avrebbe significato che Final Fantasy VII sarebbe stato molto probabilmente un gioco per Nintendo PlayStation, e se Square avrebbe poi lasciato Nintendo è molto poco chiaro. Sega probabilmente sarebbe rimasta praticamente sola con il loro Saturn per uno o due anni, dato che il Super Nintendo avrebbe avuto una vita prolungata, e probabilmente sarebbe diventato più popolare (forse Square si sarebbe alleato con loro invece?).

La Saturn era una console molto bella, ma migliore in 2D rispetto al 3D, mentre l'equivalente Sony eccelleva in quest'ultimo e costava meno.

Dove sono apparse serie come Resident Evil, Tekken e altre, ovviamente non lo sapremo mai, ma se Nintendo PlayStation fosse finita il tempo, avremmo avuto o un'altra collaborazione o una console Nintendo e una Sony rilasciate più o meno nello stesso periodo se la collaborazione fosse fallita - questo avrebbe significato che Sony non avrebbe ottenuto il vantaggio annuale (che Nintendo ha cercato di compensare lanciando Virtual Boy) che aveva PlayStation su Nintendo 64. Inoltre, Nintendo sarebbe stata abituata ai dischi e forse alle cassette ignorate.

Un mondo completamente diverso. Una Sega più forte, una Nintendo che non aveva attivamente creato il suo peggior concorrente, una Sony che probabilmente non sarebbe stata nemmeno lontanamente potente come è diventata. In quell'epoca molte aziende cercavano di lanciare le proprie console - Amiga CD32, Pippin, Jaguar, Neo Geo CD, CDI, 3DO - ma nessuna ci riuscì tranne Sony, che arrivò al momento giusto con il prodotto giusto (Saturn non era ancora all'altezza ed era molto costoso, Nintendo era in ritardo di oltre un anno). Quanto si sarebbero comportati se fossero arrivati in un momento diverso con un prodotto diverso? Non sto dicendo che sarebbe stato necessariamente così grave come altri giganti dell'elettronica come Apple (Pippin), Panasonic (3DO), Philips (CDI) o Microsoft (Xbox) - ma sicuramente non credo che sarebbe stato nemmeno lontanamente altrettanto buono.

Anche Panasonic ha provato a creare una console, e il 3DS ha inizialmente avuto risultati discreti. C'erano molte altre opzioni, ma Sony era nel posto giusto al momento giusto con il prodotto giusto. Senza questo... Chissà come sarebbero andate le cose?

Quindi la mia conclusione è, proprio come con Xbox 360 contro PlayStation 3, che è stata Nintendo stessa a sbagliare e creare il loro peggior nemico. La decisione presa lì e poi, nel 1991, ha plasmato l'intero patrimonio del mondo videoludico, e se avessero proceduto come previsto, oggi avremmo avuto un mercato che non assomiglia nemmeno a quello che abbiamo oggi. Forse Sony sarebbe esistita come produttrice di console, forse sarebbe stata qualche altro colosso dell'elettronica a farsi avanti. Forse sarebbero comunque stati Sega e Nintendo al loro meglio, e se Microsoft non fosse stata terrorizzata dal successo di Sony con la PlayStation, non credo che si sarebbero mai preoccupati di realizzare la Xbox. Un mondo diverso. Una realtà alternativa.