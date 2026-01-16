Reanimal apre la porta a più giocatori con il Pass dell'Amico

HQ

È facile capire il motivo dietro l'approccio di molti sviluppatori e editori al gioco online. La cooperativa richiede due copie di un gioco, e nel loro mondo questo significa il doppio delle vendite. Ma è davvero vero?

È stato recentemente riportato che It Takes Two ha venduto oltre 27 milioni di copie, nonostante regole incredibilmente generose per il gioco online, in cui puoi prestare la tua copia a qualcun altro che poi può giocare anche se non ha ancora acquistato il titolo in questione. Sarebbe stato venduto altrettanto bene senza questa generosa funzione?

Qualunque sia la risposta a questa domanda, nell'ultimo anno abbiamo visto sempre più giochi offrire questa funzionalità, e ora possiamo aggiungere un altro titolo alla lista. Via Bluesky, Swedish developer Tarsier Studios‬ writes that their upcoming title Reanimal will have a so-called "Friend's Pass," which means that this will also be a title where you only need to buy one copy, which you can then digitally lend to a friend to play co-op.

Speriamo che altri seguano la stessa strada, poiché sembra essere positivo per le imprese essere generosi su questo.