Reanimal ci mostra ancora una volta come sopravvivere a orrori senza nome come coppia nel nuovo trailer

HQ

Più vediamo Reanimal, più mi vengono i brividi e anche molta curiosità. Non per niente questa è la stessa squadra che ci ha regalato i primi due giochi di Little Nightmares, quindi sanno come creare un'atmosfera travolgente senza perdere il fascino di un gioco che fa appello ai tuoi sentimenti più profondi.

Sembra che questo gioco presenterà grandi creature i cui nomi è meglio lasciare senza nome piuttosto che "piccoli incubi", e Tarsier Studios ci ha mostrato un nuovo trailer durante il THQ Nordic Showcase, dove ci informano anche che Reanimal arriverà su PC, PS5, Xbox Series e Nintendo Switch 2 nel primo trimestre del 2026.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto insieme ad alcuni nuovi screenshot.