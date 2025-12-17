Reanimal è diventato disco d'oro prima della sua uscita a febbraio

HQ

Anche se alcuni di noi potrebbero ancora essere scossi dal fatto che il 2025 sia stato un anno sorprendentemente ricco per le uscite di giochi, non c'è tempo per riprendersi perché anche il 2026 sembra piuttosto enorme. Sta iniziando con il botto, dato che già a febbraio ci aspettiamo grandi successi horror come Resident Evil Requiem e Reanimal di Tarsier.

Sembra che l'avventura horror in arrivo di Tarsier Studios sia praticamente pronta al lancio, dato che è stato confermato che ha ottenuto il disco d'oro. Se non sai cosa significhi diventare gold, conferma sostanzialmente che il gioco è praticamente pronto per il lancio dagli sviluppatori, richiamando quando i giochi dovevano essere inviati ai possessori delle piattaforme su disco per garantirne la qualità.

Questo è stato confermato dall'editore del gioco, THQ Nordic, tramite un post sui social media. Reanimal esce il 13 febbraio 2026, e se cerchi qualcosa da leggere mentre passi il tempo, perché non dare un'occhiata alla nostra interessante intervista con il direttore narrativo del gioco qui?