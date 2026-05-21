Reanimal ha venduto 1 milione di copie, con Embracer che lo considera "qualcosa su cui costruire davvero a lungo termine"

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Sebbene Bandai Namco e Supermassive Games siano oggi i custodi del franchise di Little Nightmares, tutti dopo che Tarsier Studios ha abbandonato l'IP qualche anno fa, sembra che lo sviluppatore indie sia riuscito a trovare una buona strada, dato che il Reanimal appena debuttato si è rivelato un enorme successo tra i giocatori, critici, e persino gli azionisti di Embracer.

Lo diciamo perché nell'ultimo rapporto finanziario di Embracer, una breve nota viene attribuita a Tarsier e Reanimal, dove si rivela che il gioco ha già venduto un milione di copie e che potrebbe essere l'inizio di una nuova serie per lo sviluppatore.

"Il trimestre vide anche l'uscita di Reanimal, accolta molto bene da fan e critici. Come nuova IP, il gioco ha avuto buoni risultati, con oltre un milione di copie vendute dall'uscita. L'incredibile team di Tarsier Studios ha conquistato i cuori e le menti dei giocatori con questa nuova IP e ha qualcosa su cui costruire davvero a lungo termine."

Se non hai ancora giocato Reanimal, ti consigliamo di provarlo, dato che abbiamo condiviso impressioni entusiaste del nostro tempo con il titolo. Attualmente puoi giocare a Reanimal su una vasta gamma di piattaforme, dato che è stato lanciato su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2.