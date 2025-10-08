Rebecca Ferguson sul prossimo film di Dune: "Non sono sicura che avrei dovuto esserci e Denis ha avuto una piccola idea"

HQ

Nel terzo capitolo della serie di film Dune, che viene soprannominato Dune: Part Three e non Dune: Messiah (come è noto il libro su cui è basato), possiamo aspettarci che un personaggio che altrimenti non avrebbe un ruolo molto importante nel materiale originale faccia la sua comparsa.

Nonostante sia un personaggio chiave nel libro originale e nei primi due film, Lady Jessica passa in secondo piano nella storia Messiah, quindi naturalmente la domanda è diventata se dovremmo aspettarci che Rebecca Ferguson appaia anche nel film in uscita. A quanto pare dovremmo aspettarci altrettanto.

Parlando con IndieWire, la Ferguson ha spiegato che non è molto presente nel film in uscita, ma che la Villeneuve ha avuto un'idea, quindi ha una certa presenza.

"Non ho una parte importante in questo, [lei] è a malapena nel libro. Non sono sicuro che avrei dovuto esserci e Denis ha avuto una piccola idea. La sceneggiatura è fenomenale. È davvero difficile creare un film, è un libro così denso. C'è così tanto da raccontare. [Denis] si immerge dentro e fuori e ci prova e vuole avere certe connessioni e tentacoli con il libro. Qualunque cosa Denis tocchi penso sia fenomenale".

Ferguson presumibilmente ha già girato le sue scene per il film. Per quanto riguarda il resto della produzione, questa è ancora in corso in vista della premiere del film nel dicembre 2026.