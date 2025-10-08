Rebecca Ferguson sul prossimo film di Dune: "Non sono sicura che avrei dovuto esserci e Denis ha avuto una piccola idea"
L'attrice tornerà nei panni di Lady Jessica nel terzo film della serie di Denis Villeneuve.
Nel terzo capitolo della serie di film Dune, che viene soprannominato Dune: Part Three e non Dune: Messiah (come è noto il libro su cui è basato), possiamo aspettarci che un personaggio che altrimenti non avrebbe un ruolo molto importante nel materiale originale faccia la sua comparsa.
Nonostante sia un personaggio chiave nel libro originale e nei primi due film, Lady Jessica passa in secondo piano nella storia Messiah, quindi naturalmente la domanda è diventata se dovremmo aspettarci che Rebecca Ferguson appaia anche nel film in uscita. A quanto pare dovremmo aspettarci altrettanto.
Parlando con IndieWire, la Ferguson ha spiegato che non è molto presente nel film in uscita, ma che la Villeneuve ha avuto un'idea, quindi ha una certa presenza.
"Non ho una parte importante in questo, [lei] è a malapena nel libro. Non sono sicuro che avrei dovuto esserci e Denis ha avuto una piccola idea. La sceneggiatura è fenomenale. È davvero difficile creare un film, è un libro così denso. C'è così tanto da raccontare. [Denis] si immerge dentro e fuori e ci prova e vuole avere certe connessioni e tentacoli con il libro. Qualunque cosa Denis tocchi penso sia fenomenale".
Ferguson presumibilmente ha già girato le sue scene per il film. Per quanto riguarda il resto della produzione, questa è ancora in corso in vista della premiere del film nel dicembre 2026.