Rebecca Romijn rivela che ci vogliono fino a sette ore di trucco per diventare Mystique

Tra il potente cast di Avengers: Doomsday, stiamo assistendo al ritorno di molti ex preferiti del passato della Marvel. Sir Patrick Stewart, Sir Ian McKellan, James Marsden e Rebecca Romijn degli X-Men originali sono tutti pronti a tornare, anche se per l'ultimo membro del cast c'è un po' di lavoro in più.

Parlando con ET Online di recente, l'attrice Rebecca Romijn ha rivelato che possono essere necessarie fino a sette ore di trucco per diventare Mystique ancora una volta. Dipingersi di blu e avere punti su tutto il corpo non sembra che possa essere fatto in pochi minuti, ma Romijn è comunque molto felice di essere tornato a bordo.

"È stato incredibilmente divertente. È surreale e meraviglioso essere con il mio vecchio cast e con un nuovo cast", ha detto. Romijn sta attualmente girando Avengers: Doomsday, anche se per il suo bene speriamo che non abbia troppo tempo sullo schermo, per risparmiare qualche ora passata sulla sedia del trucco.

Avengers: Doomsday uscirà il 12 dicembre 2026.