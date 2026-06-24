Rebel Wolves condivide specifiche aggiornate del PC per The Blood of Dawnwalker

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Sembra certamente che The Blood of Dawnwalker di Rebel Wolves sarà un videogioco piuttosto impegnativo dal punto di vista grafico e tecnico, almeno se ci giudichiamo sulle specifiche PC condivise per il gioco.

Lo sviluppatore ha ora pubblicato un'infografica aggiornata sulle specifiche del PC che rivela che molti potranno godersi il titolo alla massima fedeltà grafica, con requisiti minimi piuttosto accessibili. Tuttavia, i requisiti Consigliati sono piuttosto impegnativi e non abbiamo ancora raggiunto le specifiche Ultra per il titolo.

La cosa principale da notare è che avrai bisogno di una GPU Nvidia RTX della serie 40 (o l'equivalente Intel/AMD) più una CPU Intel i7 di 11a generazione (o anche l'equivalente AMD) per poter vivere il gioco come previsto dagli sviluppatori.

Se vuoi solo entrare, i requisiti minimi abbassano l'ingresso a una CPU Intel i5 e una Nvidia GTX 1060 (e equivalenti AMD), con 16 GB di RAM, Windows 10/DirectX12 e un SSD da 60 GB necessari comunque.

Rebel Wolves segnala anche che attualmente è in fase di "ottimizzazione finale", quindi queste specifiche potrebbero ancora cambiare, e allo stesso modo influenzeranno le specifiche delle impostazioni Medium e Ultra.

Non vedi l'ora di uscire The Blood of Dawnwalker quando uscirà il 3 settembre?