Rebel Wolves ha appena confermato un sequel The Blood of Dawnwalker ?

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In un colpo di scena piuttosto insolito, quando lo sviluppatore Rebel Wolves è apparso al Summer Game Fest di quest'anno per mostrare di più dal loro ambizioso titolo d'azione vampirico, The Blood of Dawnwalker, il trailer è iniziato con una scena ambientata ai giorni nostri, dove abbiamo assistito a una versione del protagonista Coen che vive in quella che sembra essere la vita del XXI secolo. Perché è strano? Perché The Blood of Dawnwalker ha un'ambientazione medievale...

Si scoprì che c'era un piano dietro a questo, poiché il direttore del gioco Konrad Tomaszkiewicz salì sul palco per spiegare specificamente quanto segue:

"La prima parte, la CGI, mostra dove porta la nostra saga, un'avventura ai giorni nostri. Il segmento di gameplay che è seguito è tratto dal nostro gioco attuale ed è una storia d'origine di Coen."

Naturalmente, questo sembra suggerire che ci sarà altro dal mondo di The Blood of Dawnwalker in futuro e che alla fine avremo un altro capitolo che scambierà l'ambientazione medievale con una moderna, dove Coen è ancora braccato dalla stessa minaccia che lo tormentava secoli prima.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto e facci sapere cosa ne pensi di questa situazione? Inoltre, non perdere la nostra ultima anteprima del gioco in vista del lancio il 3 settembre.