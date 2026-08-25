Rebel Wolves presenta The Blood of Dawnwalker con un nuovo trailer

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Come forse sapete, The Blood of Dawnwalker è in fase di sviluppo da alcuni dei creatori dietro The Witcher 3: Wild Hunt. La premessa è una storia di vendetta in cui tu e la tua famiglia siete attaccati dai vampiri. L'RPG è unico perché hai 30 giorni e 30 notti per vendicare la tua famiglia. Tuttavia, il tempo non passa in tempo reale; Invece, avanza non appena compi un'azione. Questo è pensato per creare tensione e costringerti a scegliere chi aiutare nel tuo percorso verso il tuo obiettivo.

Qui sotto potete guardare un nuovo trailer, e il gioco uscirà il 3 settembre 2026 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox su PC e Xbox Cloud.

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