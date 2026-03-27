Rebellion scambia le dolci colline dell'Inghilterra con una terribile colonia fuori dal mondo a Alien Deathstorm

HQ

Sebbene la Xbox Partner Preview abbia avuto qualche rivelazione fresca, lo show è stato per il resto piuttosto semplice. Per fortuna, ci sono state gemme interessanti e promettenti come il prossimo progetto dello sviluppatore britannico Rebellion per ravvivare le cose.

Conosciuto come Alien Deathstorm, questa è un'esperienza horror d'azione in prima persona ben diversa dalle dolci colline inglesi di Atomfall o dall'Europa rovinata della serie Sniper Elite. Invece veniamo portati in una colonia lontana fuori dal pianeta e ci chiede di sopravvivere in un paesaggio infernale dove mostri e creature terrificanti si nascondono nell'oscurità e desiderano solo farci il prossimo pasto.

In un articolo di Xbox Wire dedicato al gioco, ci viene detto un po' di più su cosa aspettarci:

"Alien Deathstorm ci porta in un'altra location completamente diversa. È un'esperienza d'action horror in prima persona grezza e viscerale, dove la sopravvivenza secondo dopo secondo dipende dalla risposta a una minaccia mostruosa e in costante mutamento su una colonia fuori dal mondo colpita dalla tempesta. Pericolo incessante, azione balistica e esplorazione snervante sono al centro del gioco, mentre il giocatore lotta per sopravvivere agli orrori sinistri che lo circondano."

Ci è stato anche detto qualcosa in più su cosa aspettarci dal responsabile del design di Rebellion, Ben Fisher, che conferma che il gioco è un "vero ibrido" tra azione e sopravvivenza e che offre una "combinazione davvero soddisfacente di esplorazione ad alta tensione e scoperta, unita alla consolidata esperienza di Rebellion nel produrre action shooter altamente soddisfacenti. Se dovessimo descriverlo in qualsiasi modo, sarebbe un gioco 'action horror' con uno strato di minacce costanti e scoperte ambientali che supporta pienamente l'azione balistica secondo per secondo."

La cosa principale da notare è che Alien Deathstorm è ancora lontano, dato che il lancio è previsto per il 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Dai un'occhiata al trailer di presentazione del gioco qui sotto.