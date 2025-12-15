Reboot Disney con scambio di genere Holes cancellato

Holes, il libro di Louis Sachar e l'adattamento cinematografico Disney, doveva avere una nuova serie TV che rilanciava il progetto con un cast prevalentemente femminile. Tuttavia, quella serie è stata cancellata dalla Disney, senza che venga data una spiegazione chiara.

Deadline ipotizza che la serie, che doveva essere guidata dall'attrice Shay Rudolph nel ruolo della protagonista Hayley, avesse semplicemente un asticello alto fissato dalla Disney e, sebbene le aspettative fossero alte per il materiale scritto, non ha soddisfatto del tutto le aspettative dello studio. A volte queste cose semplicemente accadono a Hollywood.

Greg Kinnear, Flor Delis, Alicea, Anire Kim Amoda, Noah Cottrell, Iesha Daniels, Sophie Dieterlen, Alexandra Doke e Maeve Press erano destinati a recitare nella serie. Ora, non si realizzerà. Per fortuna, abbiamo ancora un ottimo adattamento del libro nel film del 2003, guidato da Shia LeBeouf.

Avresti guardato un reboot femminile di Holes ?