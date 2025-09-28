Recensione del gioco da tavolo: Battle of Hoth

HQ

Ecco come potrebbe apparire un campo di battaglia nella Battaglia di Hoth.

I giochi su licenza non sono sempre sinonimo di qualità, ma quando si tratta del mega-franchise di Star Wars, ci sono diversi punti luminosi in una galassia di giochi da tavolo molto, molto lontana. Titoli come Star Wars: The Deckbuilding Game, Outer Rim, il gioco di carte Fantasy Flights, Imperial Assult e Rebellion sono tutti fantastici esempi di brillanti esperienze di "Star Wars in a box". L'ultima aggiunta, Battle of Hoth, un frenetico gioco di duelli ambientato in un ambiente innevato, rientra sicuramente in questa categoria, quindi spiegherò perché Battle of Hoth è un must per il tuo scaffale di giochi. Perché chi non vorrebbe avere il miglior film della serie sul proprio tavolo da gioco?

La Battaglia di Hoth può essere giocata da un massimo di quattro giocatori, ma è fondamentalmente un gioco 1v1 serrato che funziona meglio con due giocatori (i migliori giochi di Star Wars sono solitamente per due). Un giocatore assume il ruolo dei Ribelli, guidati da eroi come Luke Skywalker e Leia Organa. L'altro giocatore assume il ruolo dell'Impero, dove puoi assumere il ruolo di Darth Vader in persona. Vi ritroverete ai lati opposti dell'inospitale paesaggio di Hoth, combattendo per tutto, dal territorio alla sopravvivenza. Nei panni di un ribelle, dovrai manovrare Snowspeeder e potenti cannoni laser, mentre l'Impero ha accesso a colossali macchine AT-AT e droidi sonda.

Ogni volta che è il tuo turno, giochi una carta Comando, dove potenti carte leader come quella qui sopra possono trasformare un momento senza speranza in una clamorosa vittoria...

Se hai giocato a giochi di guerra come Memoir 44, Battle of Hoth ti sembrerà estremamente familiare in termini di meccaniche di gioco, ma se non hai giocato a quei giochi, Battle of Hoth è un'introduzione divertente e spensierata al genere. In termini molto brevi, il tuo turno è simile a questo: prima giochi una carta Comando per ordinare a truppe specifiche di muoversi o attaccare l'avversario. Se il nemico è in posizione di tiro, puoi attaccare lanciando un certo numero di dadi e se ottieni i simboli giusti sui dadi, la tua squadra indebolirà la squadra avversaria. Quando hai finito, pesca una nuova carta Comando e attendi il turno del tuo avversario. Questo è tutto! Il flusso del gioco è estremamente semplice e fluido, portando a round frenetici e intensi. I dadi rendono il gioco a turni, ovviamente, ma con un posizionamento intelligente dei tuoi soldati, puoi trasformare situazioni precarie in pura carneficina.

Il gioco è composto da un totale di 18 scenari, l'ultimo dei quali richiede due copie di Battle of Hoth. Tuttavia, non è necessario farlo per gli altri 17 scenari del gioco, che contengono diversi criteri di vittoria e diversi ostacoli sulla mappa. La maggior parte delle volte, devi eliminare almeno quattro delle truppe del tuo avversario e vincere medaglie per vincere. In alcuni scenari, si verificano specifiche situazioni di morte improvvisa e, nel miglior scenario del gioco, i ribelli devono proteggere i generatori dall'Impero! In altre parole, c'è molta varietà qui, e anche se giochi lo stesso scenario più volte, troverai rapidamente nuove tattiche. Prima della recensione, abbiamo giocato una decina di scenari e tutti sembrano equilibrati. Non eravamo così innamorati di uno degli scenari di morte improvvisa, ma c'è molta rigiocabilità in questa elegante scatola.

I tuoi tiri di dado determinano se colpisci o manchi, ma dipende anche dal fatto che le tue truppe siano in una buona posizione o meno.

Dal punto di vista tematico, Battle of Hoth funziona molto bene per coloro che vogliono dipingere la fantastica apertura de L'Impero colpisce ancora nel loro salotto, ma dopo un po' vorrai qualcosa di più della semplice mappa innevata - e ci saranno sicuramente espansioni per risolvere il problema. Coloro che cercano una maggiore profondità strategica non la troveranno nemmeno qui, poiché Battle of Hoth è più orientato alle famiglie e ai nuovi arrivati nel genere. Ad esempio, se hai già una pila di giochi di Memoir 44 sul tuo scaffale, Battle of Hoth molto probabilmente sembrerà ridondante.

Per il resto, però, non ho molto altro di cui lamentarmi, perché il gioco in sé è incredibilmente divertente e ben progettato. Le regole sono chiare, le meccaniche sono facili da capire, le miniature sono davvero belle e l'intelligente smistamento delle scatole significa che non ci vuole molto tempo per l'installazione. In altre parole, per essere un clone di Memoir 44, Battle of Hoth è un fantastico gioco di "vecchi su una mappa" che ti fa tornare per saperne di più, e se sei un fan di Star Wars, non c'è motivo per non iniziare una guerra invernale questo autunno...

Muori, ribellati! Come dicevo, le miniature sono davvero belle. Vorrei solo che ci fossero anche dei Wampa e dei Tauntaun di plastica...

Punteggio: 9/10

Numero di giocatori: 2-4

Durata del gioco: 30-60 min