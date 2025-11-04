Recensione: È Hyrule Warriors: Age of Imprisonment il miglior musou di tutti i tempi?

HQ

Cinque anni fa mi sono trovato seriamente impressionato da Hyrule Warriors: L'Era della Calamità (recensione), poiché la collaborazione tra Nintendo e Koei Tecmo ha trasceso ciò che tutti si aspettavano da un titolo musou su licenza, o da un musou di Zelda. Non solo ha aggiunto interessanti archi narrativi per espandere ulteriormente la tradizione e l'universo di Breath of the Wild; Ha anche utilizzato le meccaniche uniche dell'avventura all'aria aperta per rendere il proprio sistema di combattimento molto più vario e coinvolgente.

Avanti veloce fino al momento attuale, con il Nintendo Switch 2 che compie solo cinque mesi, ed entrambe le società cercano di rafforzare ciò che ha reso la voce precedente un "Warriors" così sorprendente. Ci riesce? Scopriamolo.

Dove Age of Calamity raccontava cosa è successo 100 anni prima BotW in modo non canonico, dove ti sei calato nei panni del Champions, Age of Imprisonment ora racconta cosa è successo 10.000 anni prima Tears of the Kingdom seguendo i ricordi del gioco più alla lettera. Ciò significa che non c'è Link da trovare, con Zelda, Rauru e Mineru sotto i riflettori, e con la minaccia di Ganondorf reale e prominente come lo era nei ricordi del gioco base.

Annuncio pubblicitario:

Pertanto, una delle pochissime lamentele minori che ho con questo gioco diventa evidente rapidamente. Mentre Link è un eroe muto, e per quanto Zelda sia un protagonista significativamente forte (e per di più vocale), e anche se la regalità di Sonnia, Mineru e Rauru è cresciuta su di me (ancora di più quando ho fatto salire di livello il re in una bestia assoluta), Un po' di carisma si perde lungo la strada, soprattutto quando si parla di quei personaggi che guidano le diverse razze di Hyrule. Perché quando già conoscevamo e amavamo l'originale Champions e i loro successori da BotW, quest'ultimo ulteriormente rinforzato con TotK, è naturalmente difficile per questo gioco cercare di "vendere" nuovi indizi di razza al giocatore, per non parlare dei loro subordinati, entrambi in difficoltà per connettersi allo stesso modo.

E dato che stiamo parlando in modo leggermente negativo, era giunto il momento di provare qualcosa di diverso con alcuni dei tropi. Rocce che cadono dal cielo in Death Mountain ? Chi l'avrebbe mai detto! Ma a parte sollevare qualche perplessità, sia il gameplay che la narrazione funzionano a un livello tale per un musou che, più che "puoi solo mungere così tanto questa ambientazione", sembra "oh, sapevi davvero come spremerlo per un ultimo ballo". Sì, i filmati sono ridicolmente compressi rispetto alla nitida grafica del gioco. Sì, le mappe avrebbero potuto trovare un uso più strategico per gli ordini degli alleati attraverso il design dei livelli. Sì, è un po' troppo facile per chi ha giocato al precedente per troppe ore (ti consiglio di modificare subito la difficoltà, o di non fare troppe battaglie secondarie)... Ma tutti questi sono piccoli svantaggi, credetemi.

Ora, i professionisti. Come è successo a TotK proveniente da BotW, passando da AoC Sheikah Runes a AoI Zonai Devices riesce a moltiplicare le possibilità di gioco in modo intelligente. Per provare a metterlo in poche parole: hai i tuoi eroi (alleati), con le loro rispettive abilità speciali e armi. Come al solito, giusto? Puoi far salire di livello i personaggi e le loro armi, ma poi tutti hanno accesso ai diversi Zonai Devices che hai inserito in applicazioni folli in TotK. È interessante notare che questi possono essere usati così come sono (ad esempio, sputando fuoco o acqua), ma anche, a seconda del personaggio specifico, come abilità speciali o come finisher per le tue combo. Non abbastanza profondo? Metti nell'equazione la necessità di batterie o la possibilità di creare catene elementali e avrai uno dei sistemi di combattimento più profondi e gratificanti in un gioco Warriors.

Annuncio pubblicitario:

Si basa anche su ciò che è venuto prima, ovviamente. Ci sono schivate e parate perfette, contrattacchi speciali agli speciali nemici, attacchi accoppiati e cambi di tag rapidi come in un gioco di combattimento, e molto altro ancora. Diventa ripetitivo e monotono, come ci si aspetta dal genere, ma in un modo delizioso e coinvolgente. E le attività collaterali sono semplicemente geniali, utilizzando materiali, risorse e rupie in un modo così ispirato che tutto ha senso all'interno della struttura Zelda.

E voglio dare alcuni oggetti di scena speciali all'interfaccia del gioco e al design grafico generale. Se questo non è il musou più elegante e raffinato fino ad oggi, per favore fammelo sapere. Sfruttando la maggiore risoluzione del Switch 2, si adatta perfettamente sia al grande che al piccolo schermo, con una chiarezza e una logica per ogni mappa, menu, interfaccia utente, HUD o persino prompt che non avevo mai visto prima in un genere così contorto. Trasuda cura e delicatezza cercare di mettere tutto al posto giusto in modo da capire cosa sta succedendo e trovare ciò di cui hai bisogno a prima vista.

Mi è piaciuto anche il ritmo della campagna. Come detto, è caduto un po' sul lato facile perché sono un completista e non posso fare a meno di completare tutte le missioni e le attività prima di affrontare la prossima battaglia che guida la storia, ma è stato fantastico farlo, anche se ero un po' OP o troppo livellato per la prossima principale.

Con Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Koei Tecmo ribadisce che offre una qualità in più quando si tratta di IP Nintendo, e questo è un gioco ancora migliore rispetto a Age of Calamity. I valori della produzione sono ancora una volta alle stelle, a volte in competizione con quelli dellaZelda linea principale, mentre sia la narrazione che il gameplay sono diventati più profondi e in qualche modo più interessanti nonostante la potenziale stanchezza dell'ambientazione e la perdita di carisma. Le numerose nuove aggiunte al sistema di combattimento compensano anche un design dei livelli più lineare, e le prestazioni elevate e i tempi di caricamento lo rendono una gioia da giocare per troppe ore sia in TV che in modalità portatile. Ha un paio di vette nella sua storia che non spoilererò qui, ma per me questo è il modo migliore per celebrare la fine di un'era. Una ciliegina sulla torta coinvolgente per l'intera ambientazione e la timeline di BotW /TotK.