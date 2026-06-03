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eFootball/PES era, secondo me, la seconda assenza più grande in tutto il catalogo Nintendo Switch. Penso che Konami abbia mancato un obiettivo chiaro, e ora stanno cercando di essere più agili su Switch 2. Dopotutto, i loro sforzi nel bellissimo gioco per piattaforme Nintendo erano stati ottimi in passato (SNES, N64, Gamecube in Giappone, Wii), ma i proprietari di questi li avevano visti da un paio di generazioni.

A prima vista, la proposta di eFootball Kick-Off! sembra confusa, ma credo di aver capito di cosa si tratta. Per qualche motivo (probabilmente i sempre controversi pacchetti per giocatori, simili a loot box?) l'eFootball normale non arriverà su Switch 2. Questo significa niente gioco di football free-to-play sul sistema, niente MyClub, monete, spese e elementi casuali. Il titolo è stato scaricato un miliardo di volte, quindi è una formula comprovata di successo, ma non crescerà su una console Nintendo, almeno per ora.

La Coppa Internazionale presenta tutti i gironi e le partite ispirati all'imminente Coppa del Mondo. Se la tua nazionale è autorizzata, ricevi anche la vera divisa.

Tuttavia, non è nemmeno un titolo di football a tutti gli effetti. Non aspettarti i contenuti e le funzionalità del buon vecchio Pro Evolution Soccer, né del tuo annuale FIFA ed EA FC.

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eFootball Kick-Off! è, quindi, una sorta di gioco di football "light" con un prezzo molto ridotto. Un'esperienza da prendere e giocare che puoi acquistare e scaricare facilmente e rapidamente dal Nintendo eShop per goderti qualche partita in movimento o sulla TV quest'estate, soprattutto quando la Coppa del Mondo sta per iniziare, hmm.

E con questo formato compatto in mente, come se la cava? Beh, non male, davvero. Per un download di 19,99 €, ottieni un gioco in cui puoi giocare in locale, online, wireless e persino tramite GameShare, e dove puoi scegliere tra partite amichevoli ma anche un paio di modalità più lunghe. Uno è il confuso "World Tour", e l'altro è l'altrettanto confuso "International Cup".

C'è un netto contrasto tra i partner o i migliori giocatori come Lamine Yamal e gli altri.

Il World Tour è una modalità Campagna. Come la Master League!? Beh, non proprio, ma uno spazio per creare e gestire il tuo club man mano che avanzi attraverso le diverse fasi disponibili. Non c'è molto da personalizzare o gestire, ma è una modalità giocatore singolo più lunga con statistiche e medaglie, per così dire.

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Poi la Coppa Internazionale è una copia palese della Coppa del Mondo FIFA, solo senza molte delle sue licenze (ne parlerò più avanti, come per i campionati e i club). Ma, sai una cosa? Per me andava benissimo scegliere la Spagna e vedere come erano già stati organizzati tutti i giri e le partite.

Ha anche qualche extra particolare, come uno spazio per Mini Giochi e un'enciclopedia per i giocatori, ma il cuore qui sono le partite stesse, giusto?

Controller in mano, eFootball Kick-Off! si gioca e si sente praticamente come il classico eFootball. E questo è positivo. È pulito, reattivo, arcade, magnetizzato sulle diagonali, come ci si aspetterebbe. Molto divertente, se non ti aspetti o non ti serve qualcosa di più sofisticato da giocare, di nuovo, in TV o in movimento.

Offre anche un'interessante enfasi sull'accessibilità per i nuovi arrivati ai giochi di football. Questo permea sia l'interfaccia che i comandi, con molti supporti visivi, guida e assistenza. Ad esempio, puoi imparare a tirare con Castolo al rallentatore, oppure ad attivare l'auto-passing finché non prendi confidenza con la cosa reale. E puoi vedere i commenti dei giocatori nelle bolle di dialogo durante la partita, il che è un tocco leggero e piacevole.

Una volta che hai padroneggiato i sistemi, ad esempio nelle partite 6v6 più facili, puoi provare a giocare nelle normali partite 11v11, con tutte le strategie, gli stili di gioco dei club e altro che ti aspetteresti. Quindi il gameplay di base è lì, ad aspettarti.

Ora, anche se tutto questo per me è sufficiente per un acquisto da 20 dollari, penso che ci sia margine di miglioramento. Ad esempio, anche se la grafica è pulita e solida, penso che possiamo chiedere un po' di più dalla Switch 2. Sembra una versione PS4 più semplice, con gli stessi modelli ma con difficoltà di profondità di campo e soffrendo del glitch grafico di Konami, ormai vecchio di un decennio, riguardante la texture dell'erba e la distanza di visualizzazione.

Il vecchio bug dell'erba di Konami in azione.

Inoltre, si trova la tipica combinazione di club completamente abilitati, come Barça, Arsenal o Inter, e persino campionati, come la Lega francese con il PSG, che ha vinto la Champions League, e poi una marea di club importanti con nomi e divise falsi, come il ormai famigerato Madrid Chamartín. E lo stesso vale per le squadre nazionali. Tutti i giocatori hanno nomi e volti reali, ma niente di più.

Mi aspettavo il contrario? No. Ancora un peccato oggi, forse ancora di più quando torniamo a pagare per il prodotto base? Forse. Ma non è il mio problema più grande con il gioco. È divertente, facile da godere e ha un bel approccio al valore. E adoro la musica del menu che mi ricorda l'era ISS/PES, e le icone carine alla maniera di Nintendo. Quindi, se Konami riuscirà a migliorare la grafica a standard più moderni, e se il World Tour si avvicinerà al ML in futuro, questo potrebbe essere più di un amore estivo o un compagno di viaggio. Per ora, va bene se è così.

I giocatori commentano le tue giocate (a destra).

I club con licenza corrispondono (a sinistra) e la schermata del titolo semplicistica basata sulle icone (a destra).

C'è una Players Encyclopaedia (al centro).