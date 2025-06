Recensione: Street Fighter 6 per Nintendo Switch 2 è un buon "Primo Attacco"?

HQ

Quando, proveniente da DS, Nintendo 3DS ha colpito il mercato con una proposta più potente e un impegno ovviamente intrinseco per la grafica tridimensionale (e quindi per i giochi più domestici e arcade), Capcom, che era stata lontana da Nintendo per anni ad eccezione di Monster Hunter e rimaneggiamenti del vecchio Resident Evil, ha deciso di accompagnarlo con un molto decente adattamento di Super Street Fighter IV. Questo è stato quasi quindici (!) anni fa, come quasi trenta (!!) anni fa per quel porting forzato di Street Fighter Alpha 2 per SNES. In entrambi i casi mi sono piaciute le versioni ma sentivo che mancava qualcosa, un punto di forza per recuperare l'esperienza fluida che poteva essere vissuta sia nelle sale giochi che su console più potenti per l'epoca (PS3 e Xbox 360, PlayStation e Saturn rispettivamente).

Questo è esattamente ciò che Street Fighter 6 porta in tavola oggi: è una gioia giocare su Nintendo Switch 2.

Il titolo viene lanciato sulla nuova console Nintendo e segna anche il suo secondo anniversario, e questo significa un nuovo bundle per le piattaforme esistenti. Puoi acquistare Street Fighter 6 per circa € 40 o Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition per circa € 60 su PC, PlayStation o Xbox, supponendo che tu non abbia finora acquistato il DLC in modo frammentario.

Quella versione completa, con 26 personaggi (compresi quelli più recenti, come Mai o M. Bison), è quella a cui sto giocando da una settimana e cambio su Nintendo Switch 2. E perché è una gioia? Perché sia la grafica che i controlli, per non parlare delle possibilità uniche offerte da questo hardware ibrido, si combinano per creare un'esperienza solida e fluida, in cui non ci si sente davvero svantaggiati.

Le immagini mi hanno già impressionato a Parigi quando ho visto e provato per la prima volta Switch 2. Certo, alcuni degli effetti e dei lussi della versione PS5 sono ridotti o sembrano più piatti, ma non "fanno male agli occhi" tanto quanto gli adattamenti per Nintendo Switch più compromessi. E, soprattutto, mentre la nitidezza probabilmente soffre leggermente rispetto alle versioni delle macchine più grandi (stiamo parlando di 540p e 1080p scalati per raddoppiare tramite DLSS, dopotutto), la fluidità è intatta. In effetti, mi spingerei fino a dire, senza misurare, che la risposta dei pulsanti è migliore su Switch 2 che su PS5, come se quest'ultima soffrisse di un input lag più elevato in confronto.

Questo potrebbe influire sul fatto che sia uno svantaggio comparativo nel gioco competitivo? Vedremo. Street Fighter 6 è multipiattaforma per mantenere una comunità online attiva e coinvolta, e sarebbe curioso, ironico se una versione più limitata desse un vantaggio ai suoi utenti. Detto questo, nei miei combattimenti mi sono trovato almeno su un piano di parità, il che la dice lunga sulla risposta di questa versione.

A proposito di pulsanti, è inevitabile approfondire la questione dei controlli. Venendo dalla (altrimenti superba) Street Fighter 30th Anniversary Collection su Switch 1, temevo di subire la stessa limitazione: il Joy-Con sinistro non viene fornito con un pad digitale, ma quattro pulsanti separati. Sarei quindi costretto a giocare in modalità TV con un Pro Controller per avere un'esperienza SF adeguata? Finirei per imparare a giocare con le levette analogiche?

Il primo ridurrebbe notevolmente il valore di questa versione Switch 2, perché uno dei suoi grandi vantaggi è la possibilità di giocare su palmari portatili, giusto? Beh, devo dire che, anche se ancora non accetto i pulsanti del Joy-Con 2 come alternativa al D-pad, e anche se non sono ancora convinto dalle levette per combinazioni più complesse e precise, ho finalmente fatto i salti mortali dei nuovi controlli moderni che Capcom ha introdotto con questo sesto capitolo.

Come ha scritto il collega Jonas Mäki nella sua recensione originale, questo ti permette di assegnare alcune "magie" e mosse speciali a un singolo pulsante (X), o semplicemente combinate con una direzione. Pertanto, le Arti e la Super sono fatte con quel pulsante più l'Attacco Feroce (A), mentre l'Attacco Leggero (Y) e l'Attacco Normale (B) formano un triangolo di colpi semplici di facile comprensione, un diamante se includiamo gli speciali. Poiché le prese hanno anche una scorciatoia su ZL, mentre il nuovo blocco/parata speciale (R) e lo spezzaguardia (L) sono sui pulsanti superiori, ovviamente perdi la tradizionale configurazione a tre pugni e tre calci, ma la verità è che sia Modern Control che Dynamic Control mi hanno dato opzioni più che sufficienti per mettere insieme combo e mettermi in mostra, ed ero uno di quelli che pensava che abbandonare ciò che faceva la differenza nelle "guerre delle console" SNES vs Mega Drive fosse un'eresia. Eppure eccomi qui.

A sinistra: Akuma/Gouki è arrivato come combattente DLC dell'anno 1. A destra: fare una passeggiata per Metro City in modalità World Tour.

In altre parole, con Modern Control mi risparmio sostanzialmente dal dover fare tutte quelle combinazioni direzionali che funzionano perfettamente solo con un D-pad o, meglio ancora, una levetta arcade, e mi concentro sul posizionamento, sul tempismo, sui colpi che possono battere i colpi dell'avversario, sulle fasi del combattimento e su tutto il resto.

Questo mi ha permesso di divertirmi molto giocando a Street Fighter 6 su Switch 2 su palmare, il che lo distingue dalle altre versioni, e mi ha portato dalla TV a un gioco in movimento, e poi di nuovo sul grande schermo, in una dinamica che celebra davvero la filosofia Switch.

Aggiungi a questo il fatto che il gioco include il combattimento wireless locale, o che puoi fare lo stesso con il tuo avatar dalla modalità World Tour, e hai una versione estremamente versatile e funzionale di quello che è uno dei migliori giochi di combattimento del momento (Tekken 8, è il tuo momento di muoverti). Le parti di Gyro Battle e Calorie Contest sono un po' troppo espedienti per me? Beh, sì, perché non capiscono bene cosa possono fare questi controller. Ma che Street Fighter 6 per Nintendo Switch 2 sia un'ottima notizia per la finestra di lancio della console (e per il genere e le sue aspettative) è altrettanto vero.