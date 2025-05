HQ

Alla fine dell'estate dello scorso anno, ho avuto l'opportunità di andare a Londra per dare un'occhiata a una manciata di giochi Konami in arrivo. Uno di questi titoli in questione era un progetto completamente inaspettato, un Crazy Taxi incontra Destroy All Humans! 'idea simile a chiamata Deliver at All Costs, proveniente dallo sviluppatore Far Out Games. All'epoca, ero piuttosto sorpreso e divertito da ciò che ho vissuto, ma ora che Deliver at All Costs sta per essere lanciato, questa impressione è valida per il gioco completo?

Prima di rispondere a questa domanda, lasciatemi spiegare un po' di più su cos'è questo gioco. Si tratta di un'avventura in cui si gioca nei panni di un fattorino impiegato in un'azienda chiamata We Deliver. L'obiettivo è quello di completare compiti insoliti per i clienti, il tutto utilizzando il tuo pratico camioncino e i gadget con cui puoi equipaggiarlo, e poiché è ambientato nei primi anni '60, gran parte del tema e della tecnologia in questione incarna quel grande e innovativo approccio di design simile a quello diWorld Fair in cui le stelle sembravano a portata di mano e dove la salute e la sicurezza erano più di un ripensamento. È proprio qui che nasce il paragone "Crazy Taxi incontra Destroy All Humans! ", poiché Deliver at All Costs ha combinato l'ambientazione e il tema di quest'ultimo con una struttura di gioco in qualche modo simile al primo.

Quindi, in ogni caso, sei immerso in un mondo costituito da diversi livelli aperti interconnessi. Andate in giro in un veicolo che ha uno stile di guida molto sciolto e sciocco che riflette il motore fisico generale che promuove la stravaganza, e poi affrontate e dovete completare lavori che potrebbero comportare la consegna di una bomba atomica, un marlin vivo, un rifugio nucleare sferico attaccato al vostro camion come la banca di Reyes al sicuro da Fast Five, e molto, molto di più. C'è poi una trama progressiva che mina tutto questo e lega insieme ogni lavoro e capitolo, ed è qui che Deliver at All Costs inizia ad andare fuori dai binari.

Quello che inizialmente sembra un semplice simulatore di consegna chiarisce presto che si tratta in realtà di una storia di cospirazione in cui un uomo, il protagonista Winston Green, ha il compito di proteggere qualcosa di strano da occhi indiscreti. Per evitare spoiler, non approfondirò esattamente di cosa si tratta, ma lasciatemi solo aggiungere che questo "elemento" porta presto questa storia nel dominio dei viaggi nel tempo, dell'interferenza del governo ombra, dei complotti di acquisizione e tutto in un'ambientazione di una piccola città americana durante un'epoca in cui la guerra contro il comunismo stava diventando sempre più famigerata.

Prima ancora di arrivare al gameplay, è qui che germoglia la mia prima lamentela con Deliver at All Costs, poiché la storia è troppo folle e strana per il suo bene. Diventa una sfida tenere d'occhio e la natura ridicola significa che nessuno dei personaggi sembra troppo credibile e familiare. Capisco che il punto è che il gioco è pensato per essere assurdo, ma Deliver at All Costs non ha la struttura né la precisione per abbracciare un'idea così strana e travolgente.

Ad ogni modo, narrativa a parte, parliamo di gameplay. Le meccaniche effettive di questo gioco sono davvero ben offerte, offrendo un'esperienza arcade divertente e stupida che è tutto ciò che potresti desiderare da un gioco che fonde lBurnout 'esplorazione in stile DAH con la distruzione che farà sorridere il fan della tua vita. Navighi per i diversi livelli completando i lavori a portata di mano superando le loro meccaniche insolite (ad esempio, il marlin si dimenerà frequentemente e renderà la maneggevolezza del tuo camion un incubo da padroneggiare), e oltre a questo puoi navigare liberamente in tutto il mondo, distruggendo casse per guadagnare denaro aggiuntivo, aprendo forzieri per le risorse utilizzate per creare nuove parti di camion, e persino affrontando bizzarre missioni secondarie o trovando altri veicoli rari lungo il percorso. Per molti versi, il design del mondo e delle attività è molto rudimentale, ma funziona, se riesci ad accettarlo...

Dico questo perché al di là delle missioni di consegna principali e delle poche e lontane missioni secondarie, il resto del mondo non è esattamente così divertente da "completare". Se trovi conforto nell'accaparrarti un sacco (e intendo dire, un sacco) di oggetti di tipo "collezionabile", allora Deliver at All Costs sarà il gioco che fa per te, ma se questa non è la tua marmellata, o forse hai bisogno di qualcosa di più per legare questo tipo di scelta di gioco al tutto più ampio, ti ritroverai presto stanco e privo della motivazione per correre su un'altra delle centinaia di casse contrassegnate con vernice gialla. Questo è più un problema di quanto potrebbe essere altrove per il semplice motivo che Deliver at All Costs non ha molto altro da offrire al giocatore oltre alla sua storia principale e spuntare la sua lista di completamento collezionabile.

Per me, questo è un po' un peccato perché l'idea e le decisioni stilistiche in gioco valgono la pena di essere sostenute. Il motore di distruzione è eccellente, la sensazione di guida e i modificatori arcade utilizzati per rendere la tua vita una sfida aggiungono una grande dimensione extra e anche l'angolo di ripresa isometrico funziona bene. L'aspetto, la direzione artistica, la grafica e i piccoli cenni come autentiche stazioni radio fanno sembrare questo mondo come se fosse ambientato negli anni '60 e, nonostante i modelli dei personaggi siano piuttosto ripugnanti nei filmati, anche le interpretazioni sono piuttosto forti.

Sembra che Far Out abbia tutte le idee e le parti principali di questo gioco ben pensate e padroneggiate, ma si perde e svanisce quando si guarda alla storia difficile da seguire e alle attività del mondo aggiuntive piuttosto scialbe. Deliver at All Costs si distingue come un gioco che potrebbe catturarti nell'ora iniziale, ma man mano che le ore continuano a passare, perdi costantemente la tua voglia di continuare man mano che vengono introdotti sempre meno nuovi motivi per essere eccitati.

Questo è il motivo per cui Deliver at All Costs sembra un po' un'opportunità persa. Ci sono parti di questo gioco che vale la pena mettere in evidenza, ma nel complesso questo è un titolo che non riesce a fare centro. È un po' come un pacco consegnato da un corriere; consegnato nelle cosiddette buone condizioni fino a quando non apri effettivamente la scatola e trovi il tuo prodotto ammaccato e graffiato...