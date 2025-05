Onimusha 2: Samurai's Destiny Remaster

HQ

Mentre altri hanno parlato di Bloodborne, F-Zero, Half-Life e Hollow Knight: Silksong ogni volta che si svolge un evento di gioco, io ho tenuto le dita incrociate per un segno di vita da Onimusha. C'era qualcosa nei primi due giochi in particolare che mi ha colpito così incredibilmente bene quasi 25 anni fa che da allora non sono più riuscito a dimenticarli.

Fortunatamente Capcom ha sentito le mie grida. Durante The Game Awards a dicembre è finalmente successo, Onimusha: Way of the Sword è stato annunciato, e forse per ricordare a tutti la serie e rendere il marchio di nuovo rilevante, è stato anche annunciato un remaster di Onimusha 2: Samurai's Destiny del 2002, e nell'ultima settimana ho avuto il privilegio di giocare attraverso l'avventura.

Per chi ama la storia giapponese, c'è molto da godere, con un tocco soprannaturale.

Questa rimasterizzazione è estremamente vicina all'originale e non ci sono nuovi contenuti di cui parlare oltre a un po' di fan-service nei menu costituiti da un mucchio di concept art, la possibilità di ascoltare la musica e giocare a una serie di minigiochi. Capcom, tuttavia, ha apportato alcune modifiche ai controlli di gioco, come la possibilità di cambiare arma più rapidamente e, a meno che non sia diventato un giocatore molto più abile nei due decenni trascorsi dall'ultima volta che l'ho giocato, penso che anche il livello di difficoltà sia stato leggermente abbassato. Tuttavia, ha compensato con una modalità extra impegnativa chiamata Hell, per la quale non ho intenzione di sprecare alcuna energia.

Se non hai mai giocato a Onimusha prima, è una specie di anello mancante tra i giochi originali Resident Evil e Ninja Gaiden. Capcom utilizza i suoi sfondi statici e le angolazioni della telecamera per raccontare una storia ultra-giapponese invece di sopravvivere Raccoon City, e non devi nemmeno navigare nella direzione in cui sei rivolto come hanno fatto Chris Redfield e Jill Valentine, inoltre le battaglie eleganti sono completamente mancanti. Invece, hai a disposizione un sistema di combattimento davvero fluido in cui puoi affrontare una quantità maggiore di nemici contemporaneamente.

Le battaglie sono fluide con un interessante sistema di contrattacchi.

In generale, hai a disposizione armi da mischia (varianti di spade, lance e simili) e armi a distanza (come archi, frecce e fucili), durante le quali falci i nemici sulla catena di montaggio. Per aggiungere un po' di profondità al gioco, sono disponibili anche abilità speciali, che costano diversi tipi di punti magia per evitare un uso eccessivo. Questi sono particolarmente utili contro i boss e consistono nella capacità di fermare un avversario, oltre ad attivare una super abilità che ti consente di infliggere brevemente molti colpi senza subire danni da solo.

Il grande colpo di scena, tuttavia, si trova in una modalità di contrattacco davvero emozionante. Invece di cercare di cronometrare un pulsante di blocco, l'attacco è la migliore difesa e se metti a segno il tuo attacco mentre il tuo avversario sta facendo il suo, ucciderai il cattivo all'istante e puoi persino completarne più di uno se ci sono molti avversari di fronte a te contemporaneamente. Inoltre, c'è un sistema abbastanza flessibile in cui i tuoi avversari rilasciano "genma" che puoi assorbire, dandoti vita, magia e la possibilità di potenziare il tuo equipaggiamento. Tuttavia, questi genma sono volatili e scompaiono e non hai molto tempo per assorbirli con la semplice pressione del pulsante B, il che spesso crea situazioni interessanti in combattimento perché mi piace avere il mio genma, ma mi piace anche evitare di essere ucciso.

C'è un delizioso cast di potenziali alleati, con affascinanti dialoghi da film di serie B.

Fin qui tutto bene, ma il sistema di sfondi fissi e angoli di ripresa purtroppo mostra spesso la sua età in combattimento. Se ti allontani un po' troppo a sinistra, puoi finire in una nuova schermata e ritrovarti improvvisamente rivolto nella direzione sbagliata e non puoi più vedere il nemico che hai appena combattuto. Nei combattimenti con i boss, spesso peggiora quando si spostano rapidamente fuori dalla visuale e non puoi vedere dove sono andati perché non puoi ruotare la telecamera. Ha un certo fascino, ma non facciamo finta che questo sia qualcosa che vogliamo di più nel mondo dei giochi di oggi. È scomparso per un motivo, e diventa frustrante innumerevoli volte durante l'avventura di dieci ore.

Le angolazioni fisse della telecamera significano che puoi ottenere una prospettiva completamente diversa se ti muovi troppo e spesso devi combattere nemici che non puoi vedere anche se li stai affrontando.

La storia ruota attorno al signore dei demoni Oda Nobunaga che è stato resuscitato per diffondere morte e distruzione intorno a lui, di cui abbiamo un assaggio in un'introduzione particolarmente brutale. Non possiamo permetterlo, e così assumiamo il ruolo di Jubei Yagyu, un Onimusha incaricato di fermare la furia demoniaca di Nobunaga. La storia è raccontata principalmente in filmati e testo, e ricorda i film giapponesi a basso budget, che possono sembrare duri, ma è qualcosa che mi piace davvero. Coloro che conoscono i loro manga e anime lo riconosceranno anche perché la storia è semplice, piena di umorismo secco e offre elementi che sarebbero sembrati completamente impossibili da scrivere nella società di oggi, e sono quasi sorpreso (ma felice) che Capcom non abbia scelto di eliminare o riscrivere alcune parti.

Pensa ai vecchi giochi di Resident Evil della prima PlayStation completati dall'azione di Ninja Gaiden e hai Onimusha 2: Samurai's Destiny Remaster.

A questo si aggiungono gli alleati che appaiono nel corso dell'avventura, a seconda di come li tratti. In vero stile Animal Crossing, ci si aspetta che tu raccolga e compri regali per loro, dove si tratta di sapere chi dovrebbe avere cosa. È Magoichi Saiga che dovrebbe prendere l'alcol o il binocolo, ed è appropriato dare un pappagallo rosso a Kotaro Fuma? L'unica che è facile da capire è Oyu di Odani, una donna a cui piacciono i gioielli, i profumi e gli specchi. Viziando i tuoi amici, puoi convincerli ad assisterti in varie occasioni, il che in un certo senso ti permette di personalizzare un'avventura altrimenti molto semplice.

Spesso è difficile recensire un remaster e metterli fianco a fianco con i giochi di oggi. L'età spesso si vede - dopotutto si tratta di vecchi titoli - e se un gioco fosse stato rilasciato oggi con la stessa impostazione, non sarei così indulgente. È una sorta di trattamento speciale, ma il fatto è che penso che Onimusha 2: Samurai's Destiny regga ancora abbastanza bene. Certo, tutte le istruzioni sono presentate attraverso un muro di testo invece di essere insegnate pedagogicamente, i dialoghi sembrano poco sviluppati e carenti per gli standard odierni e le battaglie sono ostacolate dalle angolazioni bloccate della telecamera.

I boss possono purtroppo diventare un po' frustranti, ma questa volta il livello di difficoltà sembra un po' più basso, quindi non diventa mai problematico.

Ma allo stesso tempo, non c'è niente di simile a ciò che offre la serie Onimusha. C'è un sacco di mumbo-jumbo giapponese da godere, il mondo del 16° secolo è meravigliosamente progettato e Jubei Yagyu e i suoi amici sono tutti grandi personaggi. Inoltre, il gioco non diventa mai frustrante o prolungato grazie al sistema di gioco leggermente più fluido e al fatto che dura solo una decina d'ore. Così... se vuoi un'avventura di samurai ultra-giapponese che puoi goderti e resistere al fatto che le sue basi sono state stabilite per PlayStation 2, Gamecube e Xbox, allora penso sicuramente che dovresti farlo.