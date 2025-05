HQ

Saber Interactive, noto per i suoi giochi MudRunner e SnowRunner, sta facendo il passo logico successivo con RoadCraft. Il gioco si sposta dalla consegna dei rifornimenti alla ricostruzione nelle solite condizioni difficili.

RoadCraft è per molti versi simile ai giochi precedenti di Saber. Il giocatore si mette ancora al volante di grandi veicoli per andare dal punto A al punto B. L'idea chiave alla base di questi giochi non è mai la destinazione, ma il viaggio stesso. Ogni anno, una modellazione fisica migliorata crea un'illusione credibile di questi colossi del metallo pesante che pesano tonnellate, con la loro coppia pura capace di imprese che farebbero surriscaldare il SUV medio nei primi minuti.

Annuncio pubblicitario:

Questa volta, il giocatore (o i giocatori) sono al timone di un'impresa edile specializzata in compiti particolarmente impegnativi. Fin dalla prima missione della campagna, diventa chiaro che guidare sull'asfalto è un lusso raro, con tutto, dalle strade alle buche e persino il tempo che combatte attivamente. Come per le puntate precedenti, RoadCraft non è un gioco per gli impazienti, poiché può richiedere un po' di tempo per coprire anche una breve distanza. Anche la fretta spesso ripaga raramente, poiché il motore potrebbe essere annegato nell'acqua o il veicolo potrebbe ribaltarsi su un fianco.

A volte, un po' di fango è troppo e la macchina più debole si impantana completamente. Come nuova funzionalità, i giocatori devono ora creare percorsi sicuri per i loro camion controllati dal computer. Questo di solito comporta prima la mappatura dell'area con una jeep e la costruzione di un percorso, come lo chiama il gioco. Una volta creato il percorso, i convogli di camion partiranno automaticamente su di esso. Se tutto va bene, inizieranno a consegnare le materie prime in nuove aree senza che il giocatore debba guidarle lì da solo.

Per molti versi, il multiplayer ha molto senso. Giocando da solo, sei lasciato a gestire l'intera flotta di veicoli uno per uno, dove gli errori sono spesso permanenti. Con gli amici, l'azione accelera e lavorando insieme, ad esempio, sull'asfalto di una strada, con una persona che ribalta il materiale e un'altra che lo fa rotolare dolcemente dietro. Anche un verricello che si attacca a vari oggetti (e al veicolo di un amico) vale il suo peso in oro. Per un'esperienza per giocatore singolo, il gioco è molto più punitivo.

Annuncio pubblicitario:

Nonostante alcuni piccoli intoppi di frame rate, RoadCraft funziona bene ed è anche abbastanza bello da vedere, se il terreno rovinato suscita il tuo interesse... Le sette mappe del gioco offrono una buona varietà di terreni, dai deserti agli altopiani piovosi di ispirazione scozzese. Tutti hanno qualche traccia di devastazione o declino, dipingendo uno sfondo deprimente ma efficace per il miglioramento. Se speravate di ascoltare ore e ore di grandi motori diesel, il paesaggio sonoro non vi lascerà delusi. La colonna sonora si appoggia pesantemente sul lato delle basi musicali senza molta identità.

Sebbene la storia di RoadCraft riguardi la gestione di un'azienda, potrebbe facilmente essere un gioco sui soccorsi in caso di calamità. La sua idea unica è un'estensione logica delle precedenti produzioni di Saber, e funge da eccellente motivazione per la costruzione di strade e la riparazione delle infrastrutture. I giochi tendono a incoraggiare la distruzione totale, quindi riparare quella distruzione è un rinfrescante cambio di ritmo.